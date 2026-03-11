Tanca la cooperativa s'Esplet de sa Pobla
- Han fet un ERO per als seus 19 operaris i els set productors que hi treballen podran recol·locar les collites
- Nascuda als anys noranta, va jugar un rol determinant en la modernització de la indústria de la patata
La cooperativa s’Esplet de Sa Pobla ha anunciat que tanca a final de mes. Han fet un ERO per als seus 19 operaris i ja s’ha pactat els set productors que hi continuaven treballant podran col·locar les collites en altres portals de distribució. Nascuda als anys noranta, s’Esplet va jugar un rol determinant en la modernització de la indústria de la patata.
La darrera collita de s'Esplet
A la planta de S'Esplet acabaven d'ensacar aquest dimecres les patates de la darrera collita. No n'ensacaran massa més perquè la cooperativa tanca a final de mes. Als 19 treballadors els han comunicat l'ERO. Tots seran indemnitzar. Alguns aniran a l'atur, però aquí creuen que la majoria es podran recol·locar a altres plantes de Sa Pobla. "Hi ha portals que s'han interessat i el personal es recol·locarà", diu Pep Comes, cap de magatzem.
S'Esplet es va fundar el 1993. Aleshores la indústria de la patata que havia nascut 50 anys abans al caliu de les exportacions a Anglaterra estava en crisi. La nova coopertiva va impulsar un salt tecnològic. Canvià les bísties pels tractors recol·lectors i les plantes mecanitzades que consolidaren la patata poblera als mercats internacionals. Avui, a les portes del tancament anunciat, dels 49 socis fundadors en queden 7 d'actius.