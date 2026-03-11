Las mujeres representan el 62% de la judicatura en La Rioja

María Cecilia de la Iglesia es jueza del Tribunal de Instancia de Logroño. Cada vez son más mujeres en los órganos de gobierno, pero siguen siendo minoría. En su caso, decidió acceder por motivos familiares y vocacionales. Dice que le parece una buena manera de servir a la sociedad y que podía aporta su visión del mundo al trabajo.

En La Rioja, a nivel general, el 62% de las plazas judiciales están ocupadas por mujeres, donde sus inicios no siempre son fáciles. Cuenta que en su primer destino algunos ciudadanos se sorprenden de ver a una mujer e incluso preguntaban por donde estaba el juez en masculino.

Para De la Iglesia, en la profesión, la mujer aporta algo más de empatía, intuición y colaboración y reitera que se ha producido un cambio social que todavía debe evolucionar para conseguir una igualdad en el ámbito laboral donde la administración también debe actuar.

Cree que además del cambio que debe haber dentro de la propia carrera judicial, también debe haber un cambio social y que la conciliación debería ser fundamental. Por ejemplo, para un juez una reducción de jornada se traduce en una reducción de horario, pero no de carga de trabajo.

Peticiones, pasos y avances de un sector con cada vez más presencia femenina.