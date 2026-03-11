Lo más importante de Telerioja: 11/03/2026
- Minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del terrorismo en Logroño
- Preocupación en la carrera judicial riojana por la acuciante falta de jueces
- La Guardia Civil investiga a un conductor que puso en grave riesgo la vida de siete ciclistas
Minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del terrorismo en Logroño
La Asociación de Víctimas de Terrorismo sigue denunciando que han caído en el olvido. Insisten en que se siente utilizadas por la clase política y denuncian que a su juicio, se blanquea el terrorismo con cada reducción de pena. Recuerdan su lema: Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia
Preocupación en la carrera judicial riojana por la acuciante falta de jueces
La Guardia Civil investiga a un conductor que puso en grave riesgo la vida de siete ciclistas
Un turismo les adelanta poniéndoles en peligro. Ellos se lo recriminan y el conductor frena en seco y decide cambiar de sentido y dirigirse de nuevo hacia ellos en sentido contrario a toda velocidad, llegó a alcanza los 150 kilómetros por hora, ocupando totalmente su carril. Aquí se ve como pasa casi rozándolos y afortunadamente pudieron esquivarlo a tiempo. Optaron por abandonar la calzada y ponerse a salvo. se enfrenta a un delito de homicidio en grado de tentativa o, conducción temeraria.