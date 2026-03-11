Lo más importante de Telerioja: 11/03/2026

La Asociación de Víctimas de Terrorismo sigue denunciando que han caído en el olvido. Insisten en que se siente utilizadas por la clase política y denuncian que a su juicio, se blanquea el terrorismo con cada reducción de pena. Recuerdan su lema: Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia

Minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del terrorismo en Logroño

Minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del terrorismo en Logroño

Preocupación en la carrera judicial riojana por la acuciante falta de jueces

Preocupación en la carrera judicial riojana por la acuciante falta de jueces

La Guardia Civil investiga a un conductor que puso en grave riesgo la vida de siete ciclistas

00.31 min La Guardia Civil investiga a un conductor que puso en grave riesgo la vida de siete ciclistas

Un turismo les adelanta poniéndoles en peligro. Ellos se lo recriminan y el conductor frena en seco y decide cambiar de sentido y dirigirse de nuevo hacia ellos en sentido contrario a toda velocidad, llegó a alcanza los 150 kilómetros por hora, ocupando totalmente su carril. Aquí se ve como pasa casi rozándolos y afortunadamente pudieron esquivarlo a tiempo. Optaron por abandonar la calzada y ponerse a salvo. se enfrenta a un delito de homicidio en grado de tentativa o, conducción temeraria.