Vuit turistes condemnats per una violació grupal a Magaluf
- Accepten penes d'entre 2 i 13 anys de presó
- Els fets van ocórrer a un hotel de Magaluf a l'agost de 2023
Els vuit acusats de la violació grupal ocorreguda a una hotel de Magaluf (Calvià) a l'agost de 2023 han admès els fets just abans de començar el judici i han acceptat penes que superen en alguns casos els 13 anys de presó per agressió sexual i delicte contra la intimitat.
Accepten el relat dels fets de la Fiscalia
Totes les parts personades han arribat a un acord de conformitat abans de començar la vista oral en la Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears. Els acusats, set de nacionalitat francesa i un suís, han reconegut que acudiren acompanyats de la víctima, una turista britànica de 18 anys, a l'habitació de l'hotel on s'allotjava un d'ells, a Magaluf.
Durant mitja hora, aprofitant l'estat d'inconsciència de la dona, la van desnuar, li van fer tocaments de caràcter sexual i la van violar en múltiples ocasions mentre feien comentaris obscens. A més gravaren amb els seus telèfons mòbils més d'una vintena de vídeos que després van compartir per una aplicació de missatgeria instantània.
A canvi de l'admissió dels fets, la Fiscalia ha rebaixat considerablement la petició de pena. Tres dels agressors han estat condemnats a més de 13 anys de presó, dos a 11 anys, un altre a 6 anys i tres mesos i els dos que només gravaren els fets, a 2 anys i tres mesos de privació de llibertat.