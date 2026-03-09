El Racing se acerca al objetivo del ascenso directo tras la victoria frente al Córdoba

El Racing ascendió ayer un nuevo peldaño en su intento por alcanzar la Primera División. Los cántabros sobrevivieron en un partido loco que acabó 4-3 pero que pudo reflejar un marcador de los que se veían hace un siglo, cuando se jugaba con cinco delanteros y se producían resultados más propios del fútbol sala actual.

Todo estuvo mediatizado por la propuesta del rival. Un Córdoba atrevido y valiente que, pese a haber visto como el Castellón mordía el polvo la semana pasada con un estilo similar, fue fiel a su identidad: presión alta, defensa adelantada, laterales ofensivos y un control de la posesión. Sobre el papel, el escenario ideal para que el Racing hiciera valer una de sus mejores armas: los pases de Íñigo Vicente a la espalda de la zaga y a la carrera de sus compañeros.

En los primeros cinco minutos, Andrés Martín se plantó dos veces solo ante el meta rival pero no atinó. Una se marchó fuera y la otra la estrelló contra el portero. El equipo andaluz no se dio por aludido y continuó con su plan, lo que le llevó además a adelantarse en el marcador. Trilli aprovechó un mal despeje de Damián dentro del área para batir a Ezkieta. El choque se complicaba pero el Racing, tras sacar de centro, hilvanó una serie de fantásticas combinaciones que finalizaron con un taconazo de Canales y una rosca perfecta de Andrés para igualar el marcador. No dio tiempo ni a que aparecieran los temores. De ahí hasta el descanso, la mismas alternativas aunque los de Iván Ania acabaron mejor.

