Navarra estrena un Observatorio de Vivienda

El nuevo Observatorio de Vivienda ofrece una radiografía del sector en Navarra para mejorar el conocimiento sobre el mercado residencial. Lo hace con datos oficiales propios de la administración y otros de fuentes externas. Información rigurosa y alejada, según la consejera de Vivienda Begoña Alfaro, “de intereses privados”.

“Disponer de datos oficiales y, por tanto, fiables, no es una cuestión menor en materia de vivienda, donde los operadores privados con intereses en el sector han sido los que históricamente han facilitado los datos del mercado, datos, obviamente, dirigidos a unos intereses económicos concretos".

Radiografía del sector en Navarra La Observatorio de Vivienda ofrece información detallada sobre los principales indicadores del sector, incluyendo viviendas iniciadas y terminadas, censo de solicitantes de vivienda protegida, lanzamientos y ejecuciones hipotecarias. Asimismo, incorpora estadísticas relativas al mercado del alquiler, como datos sobre la Zona de Mercado Tensionado, alquiler de vivienda protegida y libre, y ayudas concedidas por la administración. También recoge información vinculada a la rehabilitación y a la compraventa de viviendas, entre la que destaca el Índice de Precios de Vivienda, el esfuerzo económico hipotecario o los visados de vivienda protegida.