Una fuga de gas provoca el cierre del puerto de Melilla
- Se ha producido en una planta de Cepsa, dentro de la zona de seguridad, aunque no hay ningún herido
- El origen se ha detectado en el Muelle Nordeste III
Raúl Prieto / F.J. González / F. Morilla
El puerto de la ciudad recupera la normalidad tras una fuga de gas ocurrida durante las labores de descarga de butano desde un buque. A las instalaciones de Atlas, a través de la tubería enterrada de la propia compañía. La Autoridad Portuaria ha activado todos los protocolos de seguridad , lo que ha provocado el cierre de la actividad en el puerto comercial. El servicio de extinción de incendios se ha desplazado hasta el lugar para medir la presencia de gas en las galerías y proceder a su eliminación. Por el momento, ya se puede acceder a la estación marítima.