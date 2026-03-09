Una fuga de gas provoca el cierre del puerto de Melilla

El puerto de la ciudad recupera la normalidad tras una fuga de gas ocurrida durante las labores de descarga de butano desde un buque. A las instalaciones de Atlas, a través de la tubería enterrada de la propia compañía. La Autoridad Portuaria ha activado todos los protocolos de seguridad , lo que ha provocado el cierre de la actividad en el puerto comercial. El servicio de extinción de incendios se ha desplazado hasta el lugar para medir la presencia de gas en las galerías y proceder a su eliminación. Por el momento, ya se puede acceder a la estación marítima.