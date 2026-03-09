Canarias lidera en España la implantación de catéteres en el brazo para pacientes oncológicos

El catéter es un tubo delgado y flexible que se utiliza para administrar medicamentos, nutrición o extraer sangre, sobre todo en pacientes oncológicos. Cuando los tratamientos son prolongados, se implanta bajo la piel, ya sea en el pecho o en la cara interna del brazo. En esta segunda opción, Canarias se ha convertido en referente a nivel nacional. Además de sus ventajas estéticas, esta técnica contribuye a acortar las listas de espera.

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín es el centro de referencia para esta intervención. Su crecimiento ha sido notable: mientras que en 2021 se realizaron unos 40 procedimientos, actualmente se superan los 300 al año.