Muere una mujer de 29 años en el derrumbe de un edificio en Siete Iglesias de Trabancos en Valladolid

El derrumbe de una casa de dos plantas en Siete Iglesias de Trabancos, en Valladolid, este martes, ha dejado una fallecida, una joven de 29 años. Nada pudieron hacer por su vida los equipos de rescate, que sí lograron auxiliar a otros heridos, entre ellos la dueña de la vivienda.

La fallecida era la encargada de una cuadrilla de trabajadores de una planta solar que residía en el inmueble y se encontraba en la casa junto a otras cuatro personas en el momento del colapso. Dos de ellas pudieron salir por su propio pie al sentir que el edificio se desplomaba. El suceso ocurrió poco antes de las 19.00 horas en un inmueble ubicado en la Plaza Mayor de la localidad, que se encuentra a unos 60 kilómetros de la capital vallisoletana.

Gran despliegue para el rescate Varias llamadas alertaron al 112 de que se había venido abajo una vivienda de dos plantas. Recibieron el aviso los Bomberos de la Diputación de Valladolid -que desplazaron cinco dotaciones- la Guardia Civil y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió asistencia al lugar del suceso. Fue activado el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, desde el que se movilizó la Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias de Protección Civil, que acudió con material de iluminación y de apoyo. Hasta la Plaza Mayor de Siete Iglesias de Trabancos se desplazaron dos UVIs móviles, dos ambulancias de soporte vital básico y personal de guardia del centro de atención primaria del Centro de Salud de Alaejos. El Centro Coordinador también movilizó a las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Olmedo, Fresno el Viejo y Tordesillas, con diez voluntarios. Además se activó una unidad de perros de la Guardia Civil y otra de intervención psicológica del colegio de psicólogos de la comunidad. Los bomberos tardaron más de cuatro horas en rescatar a una de las heridas Photogenic/Claudia Alba Photogenic/Claudia Alba/EP