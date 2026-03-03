Un documental revive los convulsos años de la Transición en Navarra

El pamplonés Txema Berruete presenta este miércoles, en la Filmoteca de Navarra, su primer documental: Nueva Navarra. La Transición 1975 - 1982, un repaso histórico a algunos de los principales acontecimientos desde la muerte de Franco hasta la aprobación de la Ley de Amejoramiento en 1982, y que cuenta con imágenes de archivo de esta casa.

Vocación divulgativa y de memoria Berruete, compañero de RTVE, lleva más de tres años trabajando en este documental, una extensa labor de investigación sobre los capítulos clave de la transición en Navarra, que nace con vocación divulgativa, pero también con un compromiso claro con la memoria histórica. “Se trata de hacer recordar a la gente mayor todo lo que pasó en aquellos años, pero también que la gente joven que no lo vivió, que sepan lo que ocurrió”, explica Berruete. El documental es un recorrido histórico con imágenes de archivo tan valiosas como la de una de las primera manifestaciones antifranquistas que hubo en el país, en 1969, en Montejurra. “En esta manifestación, se podían ver carteles en los que se leía Franco a la horca”, destaca Berruete.

La violencia sacude a la sociedad navarra La muerte de Franco, en 1975, abre una nueva etapa. Navarra busca su encaje político al tiempo que el conjunto de España redefine su futuro. En medio de ese proceso, la violencia irrumpe con fuerza, con los sucesos de Montejurra en el año 76, y con la muerte de Germán Rodríguez en los sanfermines del 78 por un disparo de la policía armada. En esta época convulsa de cambios, los navarros se dividen entre la integración de Navarra en Euskadi y el mantenimiento de una Comunidad Foral diferenciada, optándose finalmente por la Ley de Amejoramiento de 1982. Todo ello con el terrorismo de ETA de fondo.