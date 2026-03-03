Los almendros ya florecen en el Valle del CIdacos

El Valle del Cidacos se viste de blanco, una estampa efímera que pronto desaparecerá pero que supone una gran esperanza para los agricultores.

Los almendros ya florecen el el valle del Cidacos Eva Martinez De La Sierra RTVE LA RIOJA

La floración ha sido bastante frondosa porque las lluvias de diciembre y enero han nutrido con fuerza los árboles.

La campaña se extenderá hasta finales de verano y principios de otoño cuando llegue el momento en el que se recoja el fruto ya maduro, pero quedan por delante muchos meses de incertidumbre para que todo salga bien. El calor del verano no afecta al árbol, pero sí que lo hacen los pedriscos. Por eso, espera que no caigan heladas tardías que afecten a la almendra en su época más delicada. 15.000 almendros que en unos meses darán sus frutos.