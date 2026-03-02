Las 'Chicas de Oro' de la natación navarra

Las ‘Chicas de Oro’ del Club Natación Pamplona son un grupo de cinco chavalas y entre todas suman 357 años. Se trata de Lidia Echegaray, Natividad Iraizoz, Charo Arguiñáriz, Esther Fernández y Vicky de Luis y tienen entre 69 y 74 años. Y han arrasado en los Campeonatos de España de Natación Máster, logrando varias de medallas y dos récords nacionales en los relevos de más de 70 años.

La vuelta a las piscinas La historia de estas cinco amigas navarras es muy similar: eran nadadoras de niñas y adolescentes pero la vida, los estudios, el trabajo, la familia… las apartó de las piscinas. Ahora, muchos años después, han vuelto. “Para rato me imaginaba yo que iba a volver a la competición”, confiesa Lidia Echegaray, de 74 años. Lo mismo pensaban las otras cuatro. El ejemplo más extremo es la de la niña, como llaman sus compañeras a Esther Fernández, de 69 años. “Yo dejé de nadar a los 18 años y no volví a tocar el agua. Mis nietos pensaban que no sabía nadar porque no me metía al agua ni en la playa. Un día vinieron a verme competir y alucinaron. Me decían: ‘Amachi (abuela en euskera) ¿pero sabes nadar?’”, comenta entre risas Esther. Vicky de Luis, de 74 años, volvió a la natación por acompañar a su hijo y por un reto con su nuera. “Mi hijo nadaba la Getaria-San Sebastián, una travesía de aguas abiertas muy popular en el norte de España. Y yo le dije: ‘Pues igual la hago contigo’. Mi nuera, la mujer de mi hijo, dijo: ‘¿Pero tu madre podrá?’. Y vamos que si pude... Ya llevo 8 años haciéndolo”, nos cuenta Vicky orgullosa.

Campeona en varias distancias Natividad Iraizoz es la profesional del grupo, la que ha seguido nadando toda la vida y la que ha convencido a las demás para hacer equipo. Nati fue internacional junior con España cuando tenía 18 años y ahora, con 70, es campeona de España en varias distancias en categoría individual y en los relevos con el resto del grupo. “Poder contar con ellas y hacer relevos ha sido precioso, muy bonito”, nos cuenta Nati, que dice que la natación le ayuda mucho a organizar su vida y también a superarse y a esforzarse”. “La natación te anima, te da vidilla, es un aliciente en la vida”, comenta Charo Arguiñáriz, de 74 años, muy feliz también por formar parte de este equipo.