Ricardo Martínez ('Goomer'), rinde homenaje a sus 'Héroes de tinta' en una exposición
- Puede visitarse en Madrid, en La Fiambrera, hasta el 11 de abril
Ricardo Martínez (Santiago de Chile, 1956), inolvidable creador del personaje de Goomer junto a Nacho Moreno (1957-2021), presenta su segunda exposición individual en Madrid: Héroes de tinta. Concretamente en la sala La Fiambrera, donde podrán verse 32 piezas originales, bocetos y dibujos, en las que el artista rinde homenaje a algunos de los famosos personajes del cómic imprescindibles en su vida y en su formación como artista.
"En esta exposición he querido rendir homenaje a mis series favoritas de la historia del cómic y sobre todo, a los autores que las crearon y dibujaron", asegura Ricardo.
Entre ellos encontramos al gato Félix, Snoopy, Lucky Luke, Spirit, Mortadelo, Mafalda, Batman, Popeye, Charlie Brown, o Flash Gordon. Un sentido homenaje del autor a estas famosas series, indiscutible parte integrante de la cultura popular del siglo XX, y también a sus extraordinarios creadores, Charles Schulz, Alex Raymond, Francisco Ibáñez, Quino, Neal Adams, Hergé, Uderzo, Hal Foster o Will Eisner.
Las versiones “ricardianas” de estos celebérrimos personajes han sido realizadas con la muy laboriosa técnica del “scratchboard”, una modalidad de grabado (o esgrafiado) en la que Ricardo Martínez ha conseguido el grado de maestro.
"He elegido como técnica el scratchboard, con la que realizo casi todas mis ilustraciones -asegura el artista-. Para quien no conozca esta técnica, consiste en raspar con una cuchilla un papel cubierto por una capa de escayola pintada de negro. Es decir, se parte del negro y se van sacando poco a poco los blancos, como si se esculpiera sobre el papel.
Un regreso a nuestra infancia
Estas viñetas, con protagonistas tan queridos para el artista, hacen que nos traslademos a momentos de nuestra infancia, la adolescencia o incluso la vida adulta, pues en algún momento estos tebeos nos han acompañado a todos. Toda una oda al cómic y los artistas que los crearon. Pura cultura pop.
"En la mayoría de las obras -asegura Ricardo-, he trabajado a partir de bocetos realizados tomando como referencia imágenes que considero especialmente representativas de cada personaje. Sin embargo, en dos casos no me he atrevido a hacer una interpretación propia y he optado por calcar los dibujos, intentando respetar cada línea y cada mancha tal y como las concibieron sus autores. Se trata de las ilustraciones de Flash Gordon, de Alex Raymond, y El Príncipe Valiente, de Hal Foster. He querido añadir, además, un elemento tan asociado al cómic como es el color. Para ello he coloreado con acuarelas transparentes casi todas las ilustraciones directamente sobre el papel de scratchboard, algo que no había hecho hasta ahora".
"He intentado respetar el estilo de cada uno de los autores, creando primero una base en scratchboard para generar volúmenes y sombras, y trabajando después sobre ella el dibujo de los personajes, imitando el estilo gráfico de sus creadores. Así, he tratado de reproducir el pulso tembloroso de los últimos años de Charles Schulz en Peanuts, las pinceladas fluidas de Alex Raymond en Flash Gordon, o el dinamismo de las líneas y las manchas del Torpedo de Jordi Bernet, entre otros. Algunas ilustraciones han sido especialmente difíciles, como la de Carlitos, Snoopy y Woodstock, ya que son personajes completamente delineados y sin sombras. En estos casos he tenido que raspar la superficie del papel hasta dejarla casi en blanco, aplicando unos volúmenes mínimos para lograr un ligero efecto tridimensional".
La exposición puede verse en La Fiambrera Art Gallery (Calle del Pez 30, 28004 Madrid), hasta el próximo 11 de abril. La entrada es gratuita y las obras están a la venta (podéis consultar los precios en la web).