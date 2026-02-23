Ricardo Martínez ('Goomer'), rinde homenaje a sus 'Héroes de tinta' en una exposición

Ricardo Martínez (Santiago de Chile, 1956), inolvidable creador del personaje de Goomer junto a Nacho Moreno (1957-2021), presenta su segunda exposición individual en Madrid: Héroes de tinta. Concretamente en la sala La Fiambrera, donde podrán verse 32 piezas originales, bocetos y dibujos, en las que el artista rinde homenaje a algunos de los famosos personajes del cómic imprescindibles en su vida y en su formación como artista.

"En esta exposición he querido rendir homenaje a mis series favoritas de la historia del cómic y sobre todo, a los autores que las crearon y dibujaron", asegura Ricardo.

Entre ellos encontramos al gato Félix, Snoopy, Lucky Luke, Spirit, Mortadelo, Mafalda, Batman, Popeye, Charlie Brown, o Flash Gordon. Un sentido homenaje del autor a estas famosas series, indiscutible parte integrante de la cultura popular del siglo XX, y también a sus extraordinarios creadores, Charles Schulz, Alex Raymond, Francisco Ibáñez, Quino, Neal Adams, Hergé, Uderzo, Hal Foster o Will Eisner.

Lucky Luke, el Capitán Haddock y la Pequeña Lulú vistos por Ricardo

Las versiones “ricardianas” de estos celebérrimos personajes han sido realizadas con la muy laboriosa técnica del “scratchboard”, una modalidad de grabado (o esgrafiado) en la que Ricardo Martínez ha conseguido el grado de maestro.

"He elegido como técnica el scratchboard, con la que realizo casi todas mis ilustraciones -asegura el artista-. Para quien no conozca esta técnica, consiste en raspar con una cuchilla un papel cubierto por una capa de escayola pintada de negro. Es decir, se parte del negro y se van sacando poco a poco los blancos, como si se esculpiera sobre el papel.

El gato Félix, Flash Gordon y Little Nemo vistos por Ricardo