Así es 'La ahorcada', thriller sobrenatural con Amaia Salamanca y Eduardo Noriega

La ahorcada es un thriller sobrenatural dirigido por Miguel Ángel Lamata, protagonizada por Amaia Salamanca, Eduardo Noriega y Cosette Silguero que cuenta con la participación de RTVE y llegará a los cines el próximo 24 de abril. Una historia de amour fou, obsesivo, oscuro y hasta destructivo, narrada en clave de terror: una cantautora se suicida en el jardín de su amante después de ser abandonada por éste. Pero su fantasma se queda en la mansión. Sus ansias de venganza desencadenarán una espiral de locura, horror y muerte que convertirá la vida de la familia en un infierno. Sólo la pequeña Patti, médium espiritista, entenderá la naturaleza del Mal al que se enfrentan.

Miguel Ángel Lamata dirige su séptima película tras títulos como Los futbolísimos, Nuestros amantes o Tensión sexual no resuelta, y su primera aproximación al cine de terror puro. En palabras de Lamata, “es una película sobre las contradicciones en las que todos incurrimos en temas emocionales, en las obsesiones que nos generan y en sus consecuencias. Una película que se mueve sobre la fina línea que separa nuestros sentimientos más nobles de nuestra dimensión más oscura”.

Cartel de 'La ahorcada' Filmax

Con guion de Mayte Navales basado en su novela homónima, una obra gótica contemporánea, perturbadora y emocional; para su autora “el tema central de la película es el dolor que causamos y sus consecuencias. Ese dolor nunca desaparece. La película habla sobre el frágil corazón humano: de cómo entregarnos a un amor loco nos puede llevar a perder la razón y puede que la vida”.

Amaia Salamanca y Eduardo Noriega protagonizan esta historia paranormal entre una cantautora frustrada y un hombre al que pedirá cuentas desde el más allá. La joven Cosette Silguero, como hija de Noriega, será la encargada de enfrentarse a ese fantasma fruto del amor tóxico. Completan el reparto Norma Ruiz, Anastasia Fauteck, Veki Velilla y Raúl Sanz , y la colaboración especial de Cristina Gallego y Emilio Buale, entre otros. La ahorcada es una producción de El árbol y el ruiseñor AIE, Bemybaby Films (Miguel Ángel Lamata y Raúl García Medrano) e Imposible Films (Marta Esteban).