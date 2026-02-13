'Los 7 osos', la maravillosa parodia de Émile Bravo de los cuentos clásicos

Si os gusta Shrek no podéis perderos Los maravillosos cuentos de los 7 osos (Hachette Cómic), de Émile Bravo (Spirou), una divertidísima vuelta de tuerca a los cuentos clásicos como Blancanieves, La Bella y la Bestia, La Cenicienta... que está protagonizada por siete osos enanitos que no son demasiado listos ni bondadosos, pero que son tremendamente divertidos, al igual que todas las parodias de los cuentos clásicos que veréis desfilar por sus alocadas aventuras.

El popular autor francés ya desmitificó a Spirou en una de sus mejores aventuras, La esperanza pese a todo. Una historia ambientada en la II Guerra Mundial en la que relataba como el personaje se convertía en el héroe que todos conocemos.

Y ahora reinterpreta esos míticos cuentos clásicos desde una perspectiva muy actual y mezclando los más populares en una sola historia (un poco en la línea del mencionado Shreck).

Páginas de 'Los maravillosos cuentos de los 7 osos' (Hachette Cómic)

Blancanieves es una okupa Los protagonistas son una mezcla de los siete enanitos de Bancanieves y los ositos de Ricitos de Oro. Trabajan en una mina de sal y un día que regresan a casa se encontrarán a una okupa, una giganta, que está durmiendo en sus siete camitas, así que irán a buscar al Príncipe Chulito de Oro, que presume de haber matado a siete gigantes de un solo golpe. Tras un encuentro con el "Desratizador" (El Flautista de Hamelin), los ositos instan a que el príncipe bese a la princesa dormida para despertarla, a lo que el príncipe, obviamente se negará, ya que no tiene su consentimiento (como veréis es una versión actualizada y muy interesante de esos cuentos clásicos. En este cómic los siete ositos vivirán otras tres aventuras que Émile Bravo escribió y dibujó entre 2004 y 2012. Y que se reúnen por primera vez en un único volumen. Unos cuentos tan divertidos y exitosos que incluso dieron origen a una serie de televisión que Netflix estrenó en 2025 y que sigue en su catálogo. Página de 'Los maravillosos cuentos de los 7 osos' (Hachette Cómic)