'Los 7 osos', la maravillosa parodia de Émile Bravo de los cuentos clásicos
- Por primera vez se publican los cuantro cómics originales en un solo volumen
- Más noticias sobre cómic e ilustración en El Cómic en RTVE.es
Si os gusta Shrek no podéis perderos Los maravillosos cuentos de los 7 osos (Hachette Cómic), de Émile Bravo (Spirou), una divertidísima vuelta de tuerca a los cuentos clásicos como Blancanieves, La Bella y la Bestia, La Cenicienta... que está protagonizada por siete osos enanitos que no son demasiado listos ni bondadosos, pero que son tremendamente divertidos, al igual que todas las parodias de los cuentos clásicos que veréis desfilar por sus alocadas aventuras.
El popular autor francés ya desmitificó a Spirou en una de sus mejores aventuras, La esperanza pese a todo. Una historia ambientada en la II Guerra Mundial en la que relataba como el personaje se convertía en el héroe que todos conocemos.
Y ahora reinterpreta esos míticos cuentos clásicos desde una perspectiva muy actual y mezclando los más populares en una sola historia (un poco en la línea del mencionado Shreck).
Blancanieves es una okupa
Los protagonistas son una mezcla de los siete enanitos de Bancanieves y los ositos de Ricitos de Oro. Trabajan en una mina de sal y un día que regresan a casa se encontrarán a una okupa, una giganta, que está durmiendo en sus siete camitas, así que irán a buscar al Príncipe Chulito de Oro, que presume de haber matado a siete gigantes de un solo golpe.
Tras un encuentro con el "Desratizador" (El Flautista de Hamelin), los ositos instan a que el príncipe bese a la princesa dormida para despertarla, a lo que el príncipe, obviamente se negará, ya que no tiene su consentimiento (como veréis es una versión actualizada y muy interesante de esos cuentos clásicos.
En este cómic los siete ositos vivirán otras tres aventuras que Émile Bravo escribió y dibujó entre 2004 y 2012. Y que se reúnen por primera vez en un único volumen.
Unos cuentos tan divertidos y exitosos que incluso dieron origen a una serie de televisión que Netflix estrenó en 2025 y que sigue en su catálogo.
El gato con botas tiene mucho morro
En las siguientes aventuras estos siete ositos recrearan otros cuentos clásicos, como el de La Lechera, Los tres cerditos, Caperucita o Jack y las habichuelas mágicas, encontrándose con versiones disparatadas de los personajes clásicos que todos conocemos, como El sastrecillo valiente (reconvertido), Blancanieves, El Gato con Botas (de borreguito), Piel de Asno, El lobo feroz o Los músicos de Bremen.
Historias que, protagonizadas por estos siete ositos, que son tan cobardes como cortos de miras, se convierten en fábulas sobre el mundo actual (como los clásicos lo fueron en sus épocas. Así, nos encontraremos a una princesa con sueño a la que termina salvándola un sastre valiente un poco chulito; a la pobre Blancanieves que termina pasando una larga temporada sin blanca y sin príncipe; al Gato con Botas, que se cuela en el hogar de Caperucita para comer tortitas demostrando que tiene muchísimo morro, o a Piel de Asno, que acaba pelando la pava con un caballero que ha hecho un pacto con el diablo.
Sin olvidar a otros secundarios de lujo como el Lobo Feroz, Hansel y gretel, Caperucita Roja...
En fin, un divertidísimo cómic que actualiza y pone los cuentos clásicos patas arriba y que es una auténtica delicia visual gracias a los bonitos dibujos de Émile Bravo, uno de los grandes del cómic europeo (cuyos padres son españoles, por cierto). Y que es un libro estupendo para regalar a niños de 9 a 99 años.
Destacar la traducción de Daniel Cortés Corona.