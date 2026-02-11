El bordado, una terapia diferente
- La repetición rítmica y continua de puntadas con hilo reduce la ansiedad y mejora la concentración
- Lo saben bien en el club de bordados que organiza Melania Verbenas en Logroño, que reúne a varias generaciones y crea proyectos como símbolo de terapia
Para muchas de las participantes, el bordado es una manera de hacer frente al estrés del día a día. Dedicar un rato a bordar se convierte en un momento propio: una hora y media para desconectar de lo que pasa a su alrededor. Porque muchos sectores, como la hostelería, son muy exigentes y sus trabajadoras encuentran aquí un lugar seguro en el que olvidarse, por un rato, de sus obligaciones.
Melania Verbenas es la profesora que ayuda a guía a las alumnas en cada labor. El bordado es una técnica que sirve para expresar remociones a través de los materiales. Y en este taller pueden hace todo lo que se les ocurra: se pueden crear releves en 3D, hacer bordados tradicionales en bastidor o usar técnicas modernas con una aguja especial.
El taller reúne a personas de diferentes vidas y edades y cran vínculos a través del hilo. Una actividad creativa que estimula el cerebro y estrecha lazos entre generaciones.