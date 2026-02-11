El bordado, una terapia diferente

Para muchas de las participantes, el bordado es una manera de hacer frente al estrés del día a día. Dedicar un rato a bordar se convierte en un momento propio: una hora y media para desconectar de lo que pasa a su alrededor. Porque muchos sectores, como la hostelería, son muy exigentes y sus trabajadoras encuentran aquí un lugar seguro en el que olvidarse, por un rato, de sus obligaciones.

En este taller pueden bordar todo lo que se les ocurra Eva Martinez De La Sierra RTVE LA RIOJA

Melania Verbenas es la profesora que ayuda a guía a las alumnas en cada labor. El bordado es una técnica que sirve para expresar remociones a través de los materiales. Y en este taller pueden hace todo lo que se les ocurra: se pueden crear releves en 3D, hacer bordados tradicionales en bastidor o usar técnicas modernas con una aguja especial.

Melania Verbenas es su formadora Eva Martinez De La Sierra Eva Martinez De La Sierra

El taller reúne a personas de diferentes vidas y edades y cran vínculos a través del hilo. Una actividad creativa que estimula el cerebro y estrecha lazos entre generaciones.