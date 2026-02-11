Muere a los 48 años James Van Der Beek, el protagonista de 'Dawson crece'

El actor estadounidense James Van Der Beek , muy conocido por ser el protagonista de la serie Dawson crece, ha fallecido a los 48 años. Este drama televisivo adolescente fue muy popular a finales de los 90 y principios de los dosmiles, también en nuestro país.

"Nuestro querido James David Van Der Beek ha fallecido en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia", se lee en el Instagram de Van Der Beek . "Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Esos días llegarán. Por ahora, pedimos privacidad y paz mientras lloramos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo".

Van Der Beek confesó en una publicación en esta misma red social en noviembre de 2024 que le habían diagnosticado cáncer y afirmó que, a pesar del diagnóstico, estaba "en un buen lugar y se sentía fuerte". Más tarde ese mes, el actor reveló a People que padecía cáncer colorrectal en etapa 3. Van Der Beek compartió que recibió el diagnóstico tras una colonoscopia, y, según informa EFE, aunque lo hizo público entonces lo sabía desde 2023.

La fama de Van Der Beek por Dawson Crece le valió también protagonizar la película Juego de campeones, en 1999. Y el éxito de esta cinta le llevó a participar en otras películas, como la parodia de terror Scary Movie o la comedia negra de culto Las reglas de la atracción, basada en una novela de Bret Easton Ellis.

Posteriormente, apareció en Formosa Betrayed, Labor Day en 2013 Kate Winslet, Josh Brolin y Tobey Maguire o el reboot de Jay y Bob el Silencioso y en la cinta estrenada el año pasado Sidelined 2: Intercepted. Además, es padre de seis hijos.