Muere a los 48 años James Van Der Beek, el protagonista de 'Dawson crece'
- El actor, muy popular desde finales de los 90, ha fallecido tras una larga lucha contra el cáncer
- También actuó en películas como Juego de campeones o Scary Movie
El actor estadounidense James Van Der Beek
, muy conocido por ser el protagonista de la serie Dawson crece, ha fallecido a los 48 años. Este drama televisivo adolescente fue muy popular a finales de los 90 y principios de los dosmiles, también en nuestro país.
"Nuestro querido James David Van Der Beek ha fallecido en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia", se lee en el Instagram de Van Der Beek . "Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Esos días llegarán. Por ahora, pedimos privacidad y paz mientras lloramos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo".
Van Der Beek confesó en una publicación en esta misma red social en noviembre de 2024 que le habían diagnosticado cáncer y afirmó que, a pesar del diagnóstico, estaba "en un buen lugar y se sentía fuerte". Más tarde ese mes, el actor reveló a People que padecía cáncer colorrectal en etapa 3. Van Der Beek compartió que recibió el diagnóstico tras una colonoscopia, y, según informa EFE, aunque lo hizo público entonces lo sabía desde 2023.
La fama de Van Der Beek por Dawson Crece le valió también protagonizar la película Juego de campeones, en 1999. Y el éxito de esta cinta le llevó a participar en otras películas, como la parodia de terror Scary Movie o la comedia negra de culto Las reglas de la atracción, basada en una novela de Bret Easton Ellis.
Posteriormente, apareció en Formosa Betrayed, Labor Day en 2013 Kate Winslet, Josh Brolin y Tobey Maguire o el reboot de Jay y Bob el Silencioso y en la cinta estrenada el año pasado Sidelined 2: Intercepted. Además, es padre de seis hijos.
No pudo asistir en persona a la reunión de Dawson crece
A finales del año pasado, Van Der Beek no pudo estar en persona en la reunión teatral de Dawson crece, junto al resto del elenco, aunque hizo una aparición sorpresa cuando esta prevista su ausencia por dos virus estomacales. La estrella apareció virtualmente para agradecer a sus compañeros de reparto y fans, según recuerda Fox News.
"Llevo meses esperando esta noche con ansias, desde que mi ángel Michelle Williams me dijo que la estaba organizando", dijo Van Der Beek en un video para el público que se replicó en las redes sociales. "No puedo creer que no esté allí. No puedo creer que no pueda ver a mis compañeros de reparto, a mi hermoso elenco en persona. Gracias por venir".