Lola Llatas y Mónica Rodríguez, ganadoras de los Premios Ala Delta y Alandar 2026
- Lola Llatas logra el Premio de Literatura Infantil Ala Delta con la novela El jardín de los balones perdidos
- Mónica Rodríguez se alza con el Premio Alandar de Narrativa Juvenil por su obra Nara
Entre jardines misteriosos y los ecos de la Guerra Civil transcurren las historias de las novelas ganadoras de los premios literarios de Edelvives 2026. Con el fallo del jurado, que se ha hecho público hoy, la editorial reafirma su compromiso con las voces más potentes y versátiles de la narrativa infantil y juvenil actual, premiando obras que prometen cautivar a los lectores desde el primer capítulo.
Premio Ala Delta: 'El jardín de los balones perdidos'
La escritora Lola Llatas, con su novela El jardín de los balones perdidos —que narra la extraordinaria aventura de un chico que sabía hablar con todas las cosas— ha resultado ganadora de la XXXVI edición del Premio de Literatura Infantil Ala Delta.
La obra de Lola Llatas «se inscribe en una tradición de realismo fantástico que entrelaza con acierto lo cotidiano y lo extraordinario», dijo de ella el jurado del Premio Ala Delta, que encomió la voz y la mirada de Luis Alfonso, el protagonista, «sobre un mundo que es por momentos gris, pero que él traduce en emociones alegres y llenas de significado. Su mirada inocente y aguda en medio de una ciudad que pretende ser hostil resulta inspiradora. Se trata de una propuesta llena de belleza poética, humor y empatía; una delicada evocación de la infancia como territorio de soledad, descubrimiento y refugio. Una novela llena de afecto, no solo hacia las personas, sino hacia las cosas que nos rodean, que marcan también nuestra vida y nuestras decisiones».
La novela cuenta la historia de Luis Alfonso, que ha perdido su balón. El balón más «casi de reglamento» que ha tenido nunca. Ha ido a dar a un jardín al que nunca entra nadie, porque está custodiado por una despiadada bruja… Al menos eso dicen en el barrio. Pero, ¿y si las cosas no son lo que parecen? Quizás valga la pena ir en busca del balón. A veces meterse en jardines puede ser la mejor de las ideas.
Lola Llatas (Valencia, 1979) lleva más de veinte años residiendo en lugares tan extremos y fascinantes como el sur de la India o el desierto australiano, escenarios que han marcado profundamente su imaginario literario. Autora polifacética con una clara inclinación hacia lo inquietante, escribe tanto para público adulto como juvenil e infantil. Ha sido reconocida con el Premio Ignotus (2024) y el Premio Druida del Festival Terramur (2024). En literatura infantil cuenta con dieciséis títulos publicados en editoriales como Pijama Books, Algar, Malian Editora, Galeradas o Diquesí.
Premio Alandar: 'Nara'
Por su parte, la destacada escritora de literatura infantil y juvenil Mónica Rodríguez ha resultado ganadora de la XXV edición del Premio Alandar de Narrativa Juvenil con la novela Nara —que cuenta la historia de una niña en busca de respuestas en tiempos inciertos—.
Nara está ambientada en el verano de 1938. Durante la Guerra Civil, la pequeña Nara se refugia en el bosque mientras busca a su hermano desaparecido. El encuentro inesperado con un joven soldado herido y los versos de un misterioso libro van a cambiar el incierto destino de la protagonista
En la decisión del jurado del Premio Alandar pesó «que se trata de una novela arriesgada y original, que destaca por sus rasgos de estilo, de una profundidad y belleza excepcional. A diferencia de otros relatos sobre la Guerra Civil, esta obra huye de lo convencional para ofrecer un enfoque polifónico, construyendo el conflicto a través de la mirada plural y enriquecedora de sus personajes. Aborda temas profundos y universales como la crudeza de la guerra, la pérdida de los seres queridos o la lucha infatigable por la supervivencia. La solidaridad y la poesía marcan el destino de la protagonista, en un entorno que se desmorona bajo el fuego implacable de las bombas».
Mónica Rodríguez Suárez (Oviedo, 1969) es una destacada escritora española de literatura infantil y juvenil. Publicó su primer libro en 2003 y desde entonces ha escrito más de setenta obras. Ha recibido numerosos premios, entre otros, el Cervantes Chico por el conjunto de su obra, el Gran Angular, el Premio Anaya, el Edebé y los Premios Ala Delta y Alandar de Edelvives en 2011 y 2016, respectivamente. En 2024 recibió el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Su obra ha sido traducida al italiano, coreano, chino, turco y ruso. Entre sus libros más reconocidos se encuentran Diente de león, Los niños del muelle, La partitura y El hilo de Clara.
La consecución de estos premios supone la edición de las obras reconocidas por parte de Edelvives, además de una dotación de 14.500€ para cada una de las autoras. El jardín de los balones perdidos y Nara llegarán a las librerías de toda España a partir del próximo día 15 de marzo.