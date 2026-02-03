Lola Llatas y Mónica Rodríguez, ganadoras de los Premios Ala Delta y Alandar 2026

Entre jardines misteriosos y los ecos de la Guerra Civil transcurren las historias de las novelas ganadoras de los premios literarios de Edelvives 2026. Con el fallo del jurado, que se ha hecho público hoy, la editorial reafirma su compromiso con las voces más potentes y versátiles de la narrativa infantil y juvenil actual, premiando obras que prometen cautivar a los lectores desde el primer capítulo.

Premio Ala Delta: 'El jardín de los balones perdidos'

La escritora Lola Llatas, con su novela El jardín de los balones perdidos —que narra la extraordinaria aventura de un chico que sabía hablar con todas las cosas— ha resultado ganadora de la XXXVI edición del Premio de Literatura Infantil Ala Delta.

La obra de Lola Llatas «se inscribe en una tradición de realismo fantástico que entrelaza con acierto lo cotidiano y lo extraordinario», dijo de ella el jurado del Premio Ala Delta, que encomió la voz y la mirada de Luis Alfonso, el protagonista, «sobre un mundo que es por momentos gris, pero que él traduce en emociones alegres y llenas de significado. Su mirada inocente y aguda en medio de una ciudad que pretende ser hostil resulta inspiradora. Se trata de una propuesta llena de belleza poética, humor y empatía; una delicada evocación de la infancia como territorio de soledad, descubrimiento y refugio. Una novela llena de afecto, no solo hacia las personas, sino hacia las cosas que nos rodean, que marcan también nuestra vida y nuestras decisiones».

La novela cuenta la historia de Luis Alfonso, que ha perdido su balón. El balón más «casi de reglamento» que ha tenido nunca. Ha ido a dar a un jardín al que nunca entra nadie, porque está custodiado por una despiadada bruja… Al menos eso dicen en el barrio. Pero, ¿y si las cosas no son lo que parecen? Quizás valga la pena ir en busca del balón. A veces meterse en jardines puede ser la mejor de las ideas.

Lola Llatas (Valencia, 1979) lleva más de veinte años residiendo en lugares tan extremos y fascinantes como el sur de la India o el desierto australiano, escenarios que han marcado profundamente su imaginario literario. Autora polifacética con una clara inclinación hacia lo inquietante, escribe tanto para público adulto como juvenil e infantil. Ha sido reconocida con el Premio Ignotus (2024) y el Premio Druida del Festival Terramur (2024). En literatura infantil cuenta con dieciséis títulos publicados en editoriales como Pijama Books, Algar, Malian Editora, Galeradas o Diquesí.