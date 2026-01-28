Enzo y Dylan: dos jóvenes trans nos explican su proceso

El proceso de transición de una persona trans implica obstáculos, pero también un largo proceso de autocuidado y autoconocimiento. Lo saben bien Enzo Vera y Dylan Quintana, dos jóvenes chicos trans que han contado su historia en Mediodía en La Rioja.

Cómo fueron sus historias

En el caso de Enzo, el primer contacto con esta realidad fue a raíz de un video en la plataforma TikTok. En él, un chico trans contaba su historia y su experiencia con el tratamiento hormonal. Fue ahí donde conoció que existían los hombres trans y empezó a tomar conciencia de que él también quería. Dylan cuenta que su entorno cercano comenzó a tratarle en masculino desde un primer momento y su círculo cercano fue un apoyo fundamental.

Cuentan que a su entorno le costó asumir la decisión en un primer momento. No por rechazo. Por miedo. Miedo a cómo podría tratarles la sociedad. Pero sus amigos y familiares que les apoyaron y lo siguen haciendo, aún forman parte de su vida. Y quien no, está fuera desde hace tiempo.

El responsable de comunicación de Gylda, la asociación para el apoyo del colectivo LGTBI en la Rioja, Javier Alfaro, explica que ahora la gente está concienciada y que existe más denuncia social. No obstante, las agresiones siguen produciéndose. Hace unos meses, en el orgullo de la comunidad, una mujer trans fue agredida por su identidad. Subraya la importancia de no mirar hacia otro lado si se es testigo de un delito, y también de saber cómo es el proceso que debe seguir una víctima si la sufre: acudir a las fuerzas de seguridad del Estado y a los servicios hospitalarios, que pueden denunciar de oficio.

El proceso de transición de una persona trans implica obstáculos, pero también un largo proceso de autocuidado y autoconocimiento. RTVE LA RIOJA

La adolescencia fue compleja para ambos. Es una etapa de por sí, complicada y a ellos se les sumó su propio proceso de hormonación. Dylan lo describe como un proceso lleno de incertidumbre, pero también como una etapa de euforia por poder, por fin, expresar su identidad. Cuentan que recibieron insultos mediante redes sociales, y sobre todo mediante X y una aplicación de preguntas y respuestas anónimas.