La tragedia de Torremontalbo: el accidente ferroviario más cruento de la historia de La Rioja

Con la tragedia de Adamuz, hemos querido poner el foco en el peor accidente de tren que sufrió La Rioja en su historia. Ocurrió hace más de un siglo, en 1903, cuando el tren que unía Castejón con Bilbao descarriló en el puente de Torremontalbo, una localidad cercana a Cenicero. Murieron 44 personas y, igual que en Adamuz, el pueblo reaccionó con una ola de solidaridad y heroísmo.

La época y las circunstancias eran muy distintas, pero se mantiene la parte más humana de la historia. Las mujeres de Cenicero organizaron un hospital de campaña para atender a los heridos. Un año después en 1904, el rey Alfonso XIII otorgó a la localidad el título de ciudad.

Los primeros en acudir fueron los vecinos de Torremontalbo, tras escuchar un estruendo tremendo. Según relatan los vecinos, el conde de Hervías desempeñó un gran papel en la coordinación de las operaciones de salvamento, y que hija Concha fue considerada la heroína de la catástrofe. Las mujeres rompían sus ropas para hacer vendas de sus faldas y las víctimas eran transportadas por carros y caballos, los medios de la época.