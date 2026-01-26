La tragedia de Torremontalbo: el accidente ferroviario más cruento de la historia de La Rioja
- Todo pasó cuando el tren que unía Bilbao con Castejón descarriló en el puente de Torremontalbo
- Murieron 44 personas
Con la tragedia de Adamuz, hemos querido poner el foco en el peor accidente de tren que sufrió La Rioja en su historia. Ocurrió hace más de un siglo, en 1903, cuando el tren que unía Castejón con Bilbao descarriló en el puente de Torremontalbo, una localidad cercana a Cenicero. Murieron 44 personas y, igual que en Adamuz, el pueblo reaccionó con una ola de solidaridad y heroísmo.
La época y las circunstancias eran muy distintas, pero se mantiene la parte más humana de la historia. Las mujeres de Cenicero organizaron un hospital de campaña para atender a los heridos. Un año después en 1904, el rey Alfonso XIII otorgó a la localidad el título de ciudad.
Los primeros en acudir fueron los vecinos de Torremontalbo, tras escuchar un estruendo tremendo. Según relatan los vecinos, el conde de Hervías desempeñó un gran papel en la coordinación de las operaciones de salvamento, y que hija Concha fue considerada la heroína de la catástrofe. Las mujeres rompían sus ropas para hacer vendas de sus faldas y las víctimas eran transportadas por carros y caballos, los medios de la época.
Cómo fue el accidente
El 23 de junio de 1903 un ruido ensordecedor alertó al guarda de los condes de Hervías, que se encontraba en la zona. El tren correo que unía Bilbao y Castejón había descarrilado en el puente de Torremontalbo. Fue el único testigo de aquella catástrofe. Cinco minutos después los vecinos se volcaron con los heridos.
La causa del accidente fue el exceso de velocidad. Durante el transcurso del viaje, se habían acumulado los retrasos y la solución fue acelerar. Pero la mala suerte desencadenó la tragedia: el último de sus 16 vagones se quedó enganchado a la vía, arrastrando al resto del convoy.
Para el centenario de la tragedia el periodista Marcelino Izquierdo estuvo casi un mes en Cenicero, preguntando a vecinos y familiares de aquellos que lo vivieron en primera persona.
El conde de Hervías, un terrateniente de la época, tenía a sus trabajadores labrando sus tierras muy cerca del accidente. Y fueron los primeros en auxiliar a los pasajeros. Cuenta el periodista, autor del libro ‘Héroes por accidente’, que se estableció un gran vínculo entre los habitantes de Cenicero y muchos de los heridos.
Una catástrofe con más de cien años de distancia con la de Adamuz, pero con la misma solidaridad.