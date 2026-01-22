La Rioja se consolida como una de las comunidades autónomas líderes en donación de órganos
- Se obtuvieron 48 .órganos, el número más alto desde 2008
- De las 21 entrevistas realizadas, solo hubo una negativa familiar
La Rioja se consolida como una de las comunidades autónomas líderes en donación de órganos tras cerrar 2025 con la tasa ms altas desde la pandemia: 63 donantes por millón de habitante, más de diez puntos superior a la media nacional. Gracias a estas donaciones se obtuvieron 48 órganos, el mayor número desde 2008
Según explica el coordinador de hospitalizaciones, Fernando Gil, de las 21 entrevistas realizadas para solicitar a la donación solo se registró una negativa familiar. La mitad de las donaciones fueron en asistolia, una modalidad que amplía las posibilidades de trasplante.
De cara a 2026, está previsto desarrollar un convenio con el Centro Vasco de Tejidos de Galdakao para reforzar la donación de córnea, y también poner en marcha un nuevo plan de donación de sangre de cordón umbilical.