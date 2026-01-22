La Rioja se consolida como una de las comunidades autónomas líderes en donación de órganos tras cerrar 2025 con la tasa ms altas desde la pandemia: 63 donantes por millón de habitante, más de diez puntos superior a la media nacional. Gracias a estas donaciones se obtuvieron 48 órganos, el mayor número desde 2008

Según explica el coordinador de hospitalizaciones, Fernando Gil, de las 21 entrevistas realizadas para solicitar a la donación solo se registró una negativa familiar. La mitad de las donaciones fueron en asistolia, una modalidad que amplía las posibilidades de trasplante.

De cara a 2026, está previsto desarrollar un convenio con el Centro Vasco de Tejidos de Galdakao para reforzar la donación de córnea, y también poner en marcha un nuevo plan de donación de sangre de cordón umbilical.