La croqueta definitiva... Â¿CuÃ¡l es la mejor para ti?

Seguro que tienes claro que las mejores son las de tu abuela, pero este 16 de enero se celebra el Día Mundial de la Croqueta, una fecha perfecta para rendir homenaje a uno de los bocados más queridos de nuestra gastronomía. Clásica o reinventada, la croqueta sigue ocupando un lugar privilegiado en nuestras mesas y en nuestra memoria culinaria.

Con motivo de esta celebración, una encuesta realizada por una empresa del sector croquetero confirma que los sabores tradicionales siguen mandando entre nuestras preferencias, con el jamón ibérico como favorito indiscutible, seguido de setas, pescado —especialmente bacalao—, carnes, quesos, mariscos y verduras. El estudio también refleja un cambio interesante en los hábitos: cada vez más personas prefieren croquetas pensadas para horno o air fryer, dejando a un lado la fritura clásica.

Y ahora queremos saber cuáles son tus favoritas. Hemos preparado nuestra propia encuesta para que elijas, votes y juegues con nosotros. ¿Eres más de jamón o de queso azul? ¿Clásico o atrevido? Participa y celebra este día como se merece. ¡Feliz Día Mundial de la Croqueta!