La biógrafa del rey Juan Carlos: el emérito "sabe que ha decepcionado a los españoles" y que "no va regresar al país"

Juan Carlos "sabe que ha decepcionado a los españoles" y que "no va a regresar a España". Así de tajante se ha expresado Laurence Debray, autora del libro Reconciliación, en el que el emérito relata sus memorias. Debray cree que el rey "tiene asumido" que no volverá a nuestro país y que para él esto es "doloroso".

La biógrafa del rey emérito ha ofrecido una entrevista en el programa La noche en 24h de RTVE, donde ha desvelado que la idea de escribir las memorias partió del propio monarca porque tenía el "sentimiento de no ser bien entendido por los españoles". "Había mucho fake news sobre él que le molestaba", ha dicho, y "llegó un momento en su vida que quería hacer balance".

Por ese motivo, ha desvelado, Juan Carlos se puso en contacto con la autora, que ya había escrito otras biografías suyas, y le propuso escribir el libro.

Debray: "Es su voz, su manera de contar los hechos" Aunque en un primer momento Debray no aceptó el encargo, finalmente se trasladó a Abu Dabi para realizar el trabajo. Reconciliación es fruto de dos años de conversaciones con el monarca. "Es su voz, la manera de contar los hechos, de pensar, de interpretar", ha dicho la autora. "Tardé bastante porque era importante que fuera su voz", ha aseverado. La autora ha contado su rutina de trabajo: se reunían por las mañanas, cada dos días, una vez que el emérito había "leído la prensa y hecho su clase de gimnasia". Juan Carlos "tiene una vida muy ordenada, organizada, muy militar", ha relatado. Después ella se retiraba para transcribir las conversaciones que posteriormente corregía el monarca. Esas charlas, igual que la primera edición del libro, se desarrollaron en francés, lengua materna de la autora, que Juan Carlos maneja a la perfección. La escritora ha hablado de la personalidad y del estado de ánimo de Juan Carlos: "Es una persona muy fuerte de carácter, pero, claro, tenía sus altos y bajos, como todos". En esta entrevista, en el programa del Canal 24 horas, Debray ha detallado cómo acordaron el título del libro. Tras varias propuestas, Juan Carlos "estuvo un año pensándolo". Finalmente acordaron Reconciliación pensando "en el Rey que reconcilia a los españoles durante la transición. Es ese rey integrador del país".

Según Debray, el emérito culpa al Gobierno de la distancia con su hijo El rey Juan Carlos está, según Debray, "muy orgulloso de su hijo". "Siempre piensa en la Corona", ha dicho la autora, que rechaza la idea de que el emérito quisiera escribir el libro para molestar. "Él conoce la dificultad de tomar decisiones como rey", ha dicho. "La actitud del hijo hacia el padre le dolió", pero ese asunto es "muy intimo". A pesar de ello, según Debray, el monarca, que reside en Abu Dabi desde 2020, culpa al Gobierno de la distancia entre padre e hijo. "Cuenta que el Gobierno quiso distanciarlo y siente que el hijo tiene detrás al Gobierno empujando. Lo escribe de manera muy directa", ha dicho la autora. La escritora también ha hablado de las sensaciones cuando Juan Carlos hablaba de su padre. "Se ponía muy emotivo", ha continuado, "siempre le quiso y le admiró mucho". También ha relatado como trataron la muerte de Alfonso, hermano del rey, por un disparo accidental de la pistola que manipulaba Juan Carlos: "Primero dice poco. Luego vuelve días después para dar más detalles. Luego lee lo que he escrito, añade, quita cosas… pero es tan doloroso y tan adentro que lo sientes que es fundamental que lo cuente". Debray ha relatado cómo Juan Carlos sigue pensando en su hermano e incluso en Abu Dabi tiene "muchas fotos rodeándole" y piensa en él "el día de su cumpleaños".