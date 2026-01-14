Los reyes visitan un proyecto para restaurar fotografías y recuerdos perdidos en la dana
- Equipos interdisciplinares se proponen restaurar 250.000 fotografías de familias afectadas por la dana
- Es la octava visita de los reyes a Valencia desde el 29 de octubre de 2024
Las casas pueden reconstruirse, se pueden comprar nuevos vehículos. Pero otras cosas que la dana se llevó por delante, además de la vida de 230 personas, son los recuerdos, las fotografías familiares, tesoros con un incalculable valor sentimental. Un proyecto trabaja ahora por su recuperación y este miércoles ha recibido la visita de los reyes.
Felipe VI y Letizia han querido acercarse, una vez más, a los valencianos que aquel 29 de octubre lo perdieron prácticamente todo y han visitado este proyecto, denominado "Salvem les Fotos UPV / Recuperar las memorias", que se expone en la Facultad de Bellas Artes de la UPV.
Bajo la dirección de los investigadores Pedro Vicente-Mullor, Pilar Soriano Sancho y Esther Nebot Díaz, el proyecto ha reunido a otros investigadores, profesionales, estudiantes y voluntarios en una acción colectiva de rescate patrimonial.
Los expertos restaurarán más de 250.000 fotografías
Conservadores, restauradores, historiadores del arte, fotógrafos o expertos en documentación y digitalización del patrimonio han trabajado codo con codo en equipos interdisciplinares para rescatar los álbumes y fotografías dañadas por la dana, contribuyendo a la salvaguarda de esta memoria familiar y colectiva. El proyecto está encabezado por las cinco universidades públicas valencianas, bajo el nombre Xarxa d'Universitats Públiques Valencianes per a la Cultura, el GE-IIC, ICOM y L'ETNO.
Los trabajos se han desarrollado en los laboratorios de las universidades y en laboratorios de campaña montados en las zonas afectadas.
A través de procesos técnicos de limpieza, digitalización, restitución con Inteligencia Artificial de más de 250.000 fotografías deterioradas, "Salvem les Fotos" pone en valor la memoria doméstica y la dimensión afectiva del archivo familiar, articulando una respuesta cultural ante la pérdida desde la conservación, la investigación, la práctica artística y las tecnologías.
Es la octava visita de los reyes a Valencia desde la dana
Esta será la octava ocasión en la que los reyes visitarán la provincia de Valencia desde la dana del pasado 29 de octubre de 2024. En estas visitas oficiales se han reunido con afectados, asociaciones sociales y con representantes de la patronal valenciana para comprobar la evolución de la recuperación de las zonas afectadas.
Además, acudieron al funeral por los fallecidos organizado por el Arzobispado y visitaron, acompañados de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, al mercado de Catarroja, al barranco de Picanya y a un mercado navideño en Alacuás.