Los reyes visitan un proyecto para restaurar fotografías y recuerdos perdidos en la dana

Las casas pueden reconstruirse, se pueden comprar nuevos vehículos. Pero otras cosas que la dana se llevó por delante, además de la vida de 230 personas, son los recuerdos, las fotografías familiares, tesoros con un incalculable valor sentimental. Un proyecto trabaja ahora por su recuperación y este miércoles ha recibido la visita de los reyes.

Felipe VI y Letizia han querido acercarse, una vez más, a los valencianos que aquel 29 de octubre lo perdieron prácticamente todo y han visitado este proyecto, denominado "Salvem les Fotos UPV / Recuperar las memorias", que se expone en la Facultad de Bellas Artes de la UPV.

Bajo la dirección de los investigadores Pedro Vicente-Mullor, Pilar Soriano Sancho y Esther Nebot Díaz, el proyecto ha reunido a otros investigadores, profesionales, estudiantes y voluntarios en una acción colectiva de rescate patrimonial.

“Los Reyes, junto a familias valencianas afectadas por la DANA que han recurrido al proyecto “Salvem les Fotos UPV / Recuperar las memorias” para recuperar sus fotografías.



➡️https://t.co/je1NcYhaug pic.twitter.com/MRi4Pn1bdJ“ — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) January 14, 2026

Los expertos restaurarán más de 250.000 fotografías Conservadores, restauradores, historiadores del arte, fotógrafos o expertos en documentación y digitalización del patrimonio han trabajado codo con codo en equipos interdisciplinares para rescatar los álbumes y fotografías dañadas por la dana, contribuyendo a la salvaguarda de esta memoria familiar y colectiva. El proyecto está encabezado por las cinco universidades públicas valencianas, bajo el nombre Xarxa d'Universitats Públiques Valencianes per a la Cultura, el GE-IIC, ICOM y L'ETNO. Los trabajos se han desarrollado en los laboratorios de las universidades y en laboratorios de campaña montados en las zonas afectadas. Varias personas trabajan en el proyecto "Salvem les fotos UPV/Recuperar las memorias" de la Universitat Politècnica de València EFE/Ana Escobar A través de procesos técnicos de limpieza, digitalización, restitución con Inteligencia Artificial de más de 250.000 fotografías deterioradas, "Salvem les Fotos" pone en valor la memoria doméstica y la dimensión afectiva del archivo familiar, articulando una respuesta cultural ante la pérdida desde la conservación, la investigación, la práctica artística y las tecnologías.