La demanda de consultas sobre salud mental entre los jóvenes se dispara

Las consultas de salud mental entre los jóvenes han aumentado en los últimos años. Las hospitalizaciones por depresión han incrementado un 1200% según datos ofrecidos por la UNIR. Es un indicador preocupante pero el otro lado de la moneda es que este incremento tiene que ver, también, con que cada vez existen menos tabúes para hablar d estos temas.

Los trastornos más comunes son la ansiedad y la depresión, pero lo as preocupantes son los casos automáticos. Por eso, existen iniciativas como la del Gobierno de la Rioja, ConectaSuic, que englobará a psicólogos, psiquiatras y asociaciones para poder dar más valor a los recursos disponibles.

Además, existen otros programas que también aportan su grano de arena en la lucha por la mejora de la salud mental de estos jóvenes, como Positivamente 2.0 de la Universidad de La Rioja