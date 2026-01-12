27.000 personas viven en exclusión social severa en La Rioja

50.000 personas viven en exclusión social en La Rioja y más de la mitad, 27.000 lo hacen en exclusión severa. Esos son los datos del último informe FOESSA de Cáritas, que refleja las cifras correspondientes al periodo comprendido entre 2018 y 2024, en las que se evidencia que la exclusión social se ha duplicado respecto al informe anterior: del 4,5% de la población aumenta hasta un 8.7%.

El empleo y la vivenda, los más damnificados Por temáticas, el acceso a la vivienda es el que más se ve afectado. 26.000 personas habitaban, en 2024, en hogares con problemas de habitabilidad o hacinamiento. Y la situación es aún más grave en el caso del alquiler, ya que el 34,2% de la población en riesgo de pobreza utiliza esta opción para vivir. El empleo es otro de los grandes damnificados. El salario mensual bruto ha aumentado un 20% en el periodo analizado, pero según datos de la ONG el incremento real es solo de un 3% por culpa de la inflación.