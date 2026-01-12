27.000 personas viven en exclusión social severa en La Rioja
- 50.000 personas viven en exclusión social en La Rioja y 27.000 lo hacen en exclusión severa
- Son los datos del último informe FOESSA de Cáritas, con la vivienda y el empleo como áreas más damnificadas
50.000 personas viven en exclusión social en La Rioja y más de la mitad, 27.000 lo hacen en exclusión severa. Esos son los datos del último informe FOESSA de Cáritas, que refleja las cifras correspondientes al periodo comprendido entre 2018 y 2024, en las que se evidencia que la exclusión social se ha duplicado respecto al informe anterior: del 4,5% de la población aumenta hasta un 8.7%.
El empleo y la vivenda, los más damnificados
Por temáticas, el acceso a la vivienda es el que más se ve afectado. 26.000 personas habitaban, en 2024, en hogares con problemas de habitabilidad o hacinamiento. Y la situación es aún más grave en el caso del alquiler, ya que el 34,2% de la población en riesgo de pobreza utiliza esta opción para vivir.
El empleo es otro de los grandes damnificados. El salario mensual bruto ha aumentado un 20% en el periodo analizado, pero según datos de la ONG el incremento real es solo de un 3% por culpa de la inflación.
Extranjeros y menores, los perfiles más comunes
En cuanto a los perfiles, la población extranjera y los más jóvenes son los grandes perjudicados. La población en exclusión con origen no nacional supone un 60%, mientras que en menores la tasa es de un 28%. Una situación aún más crítica en los hogares en los que viven menores, que roza el 70%.
En La Rioja se ja entrevistado a 1.260 personas, procedentes de más de medio millar de hogares.