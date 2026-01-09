La catedral de Calahorra: un lugar con muchos secretos que descubrir

La catedral de Calahorra cobija grandes tesoros artísticos. Uno de ellos se encuentra en una de sus capillas, creada durante la transición del Renacimiento al Barroco y cuyo relieve central corresponde a una representación de la adoración de los reyes magos, datada del siglo XVII. Se trata de una escena colorista, en la que aparecen adorando Jesús, creada por el artista Juan de Bascardo, originario de Caparroso.

El resto del retablo, en el que aparecen las figuras de los dos reyes de Jerusalén del antiguo testamento, es posterior. En él aparecen las figuras de San Ezequías y el rey David. También representa a Cristo Rey con el orbe en la mano y los santos Emeterio y Celedonio.

Una capilla que aumentó su valor gracias a la restauración acometida entre 2014 y 2017, ya que antes de esta reforma presentaba muchos problemas de humedad, principalmente en el suelo por la cercanía con el rio Cidacos.