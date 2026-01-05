Los 'Ibéroes' vuelven diez años después para librar su mayor batalla

En diciembre de 2009 Iñigo Aguirre publicó Ibéroes, un cómic autoeditado que narraba las aventuras (con mucho humor), de un grupo de superhéroes españoles. Un cómic que se agotó a los pocos días, ganó el Premio a Mejor Autor Revelación en Expocómic y fue nominado en la misma categoría en Cómic Barcelona. Comenzaron así sus aventuras en grapa, al estilo de las series americanas, pero tras el tercer número (cuando iban a enfrentarse a su mayor enemigo), los Ibéroes desaparecieron... Hasta ahora, 10 años después, cuando podemos leer por fin el desenlace de esa batalla, en Ibéroes 4: Sol, playa y brutos mecánicos.

"La historia ya estaba cerrada y escrita hace 10 años -nos comenta Iñigo-, pero fui padre y tuve que empaquetar la mesa de dibujo para hacer espacio al nuevo inquilino, así que no ha sido posible reanudar la aventura (y sacar tiempo) hasta hace relativamente poco. De todas formas, el lector comprobará que la historia continúa exactamente en el mismo punto donde la dejamos, con nuestro principal villano, el Doctor Contubernio, a punto de arruinar la luna de miel mallorquina de Andy Androide y su mujer.

Como ya han pasado unos añitos, pedimos a Iñigo que nos recuerde quiénes forman ese grupo: "Nuestros Ibéroes proceden de toda la península: Viriato (Lisboa) puede emplear mil y un poderes, pero sin derecho a repetición, si los usa una vez los gasta; Tina Gelatina (Alicante) es una exconvicta de la Ruta del Bakalao que moldea su cuerpo en cualquier forma imaginable; Abad Abraham (Zaragoza) es nuestro monje mágico de oscuro secreto; Birli y Birloque (Tarragona) son dos gemelos que se fusionan en una misma persona con su visión, fuerza y agilidad elevadas al cuadrado; Ramón del Valle (Pontevedra) es un clon del mítico escritor noventayochista con poderes eléctricos; Andy Androide (Jerez) es un Androide andaluz con múltiples gadgets; y por último, el Representante (Ciudad Real) es un señor bajito, gruñón y sin poderes, que hace lo que puede por sacar adelante a este grupo tan disfuncional de aventureros".

Nuevos personajes y escenarios La historia comienza exactamente donde se quedó hace diez años, con los Ibéroes a punto de enfrentarse al Doctor Contubernio en una playa mallorquina. "El Doctor Contubernio es un anciano científico resentido y genio de la robótica que es más peligroso de lo que puede parecer a simple vista -nos explica Iñigo-. También destaco a un personaje que debuta n las últimas páginas del cómic: un misterioso niño hechicero, Arrapiezo, a quien los lectores conocerán muy a fondo a partir de la próxima aventura, ¡prometido!" El universo de los Ibéroes incluye numerosas referencias y homenajes a la cultura popular. "Hay muchos tropos y guiños colados aquí y allá -nos confiesa Iñigo-, pero no soy muy partidario de desvelarlos, prefiero que el lector los descubra por sí solo. Dicho esto, tenemos decenas de robots creados a imagen y semejanza de muchos nombres célebres, desde luchadores de wrestling a artistas, cantantes o modistos... (Y sí, nuestro villano principal tiene un aire a cierto robot japonés... ¡que resultará muy familiar a los más viejos del lugar!)" Y por supuesto es un gustazo ver a los Ibéroes librar sus batallas en escenarios de la geografía española en vez de Nueva York. "Con Ibéroes -nos cuenta Iñigo-, hemos podido ver batallas y acontecimientos en Barcelona, Madrid, Huesca, Jerez, Alicante, Lisboa... En el universo donde viven nuestros héroes, España y Portugal forman parte de un mismo país, y algunos hechos históricos son un poco divergentes, ya que la capital está en Lisboa, sin ir más lejos. Mallorca era un enclave muy interesante para esta aventura porque me ha permitido hacer una historia de "peligro playero", aunque reconozco que me he contenido, ya que mi primera idea era llevar la batalla y la destrucción por toda la isla, y al final todo transcurre en enclaves muy concretos: la playa de Es Carbó, al sur, y el Parque Nacional de Cabrera". Página de 'Ibéroes' 5

Una serie de humor que transmite mucho amor por el género Por su combinación de acción y mucho humor, la serie ha sido comparada con la mítica Liga de la Justicia de Keith Giffen, J.M. DeMatteis y Kevin Maguire. "Siempre vamos a tener cierta dosis de humor en las aventuras de Ibéroes, porque para tebeos de superhéroes serios ya están sus primos norteamericanos de Marvel y DC. No tengo excesivo interés en hacer un cómic muy épico, pero tampoco uno de risa permanente. Sin ir más lejos, en este número hay también bastante drama, y la idea es mantener las historias en un equilibrio muy medido entre el binomio drama/comedia, que haga de la serie algo único y especial. Una "rareza deliciosa" como la definió avispadamente un lector en Whakoom". De lo que no cabe duda es que Ibéroes transmite mucho amor por el género que ha cambiado muchísimo en estos últimos años. "Te agradezco mucho la apreciación -asegura Iñigo-. Es, en efecto, un tebeo que está hecho por un fan de superhéroes muy a la antigua usanza, es decir: ¡en un solo número pasan muchas cosas! (Últimamente tienes que leer muchos cómics seguidos para que la historia avance un poco, y aquí afortunadamente ocurre lo contrario: es imposible contar más en menos espacio.) Dicho esto, es un cómic pensado para el fan "omnívoro", es decir, ni para el talifán de "yo solo compro Marvel/DC" ni para el de "yo no compro superhéroes", sino para el lector curioso que no tiene ideas preconcebidas. Suele sorprenderles, ¡y afortunadamente, para bien!" Página de 'Ibéroes' 5