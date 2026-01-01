Hallado el cuerpo sin vida del montañero atrapado por un alud en Huesca

La Guardia Civil de Montaña ha informado este jueves de que especialistas del GREIM han encontrado el cuerpo sin vida del montañero sepultado por un alud este miércoles en la zona de Urdiceto, en el valle pirenaico de Bielsa (Huesca), mientras practicaba raquetas.

En el operativo trabajaban desde la tarde de este miércoles varios especialistas de la Guardia Civil, con perros de rescates, ha informado el Gobierno de Aragón.

El accidente ocurrió en torno a las 20.00 horas de este miércoles y un compañero del montañero pudo bajar hasta el refugio de Urdiceto, a unas tres horas caminando del lugar del suceso, y avisar al 112 Aragón.

Una vez concluido el rescate, el operativo ha permanecido en el Refugio de Urdiceto a la espera de ser evacuados por el helicóptero de la Guardia Civil.