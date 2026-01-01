Hallado el cuerpo sin vida del montañero atrapado por un alud en Huesca
- Fue sepultado por un alud este miércoles en Urdiceto, en el valle pirenaico de Bielsaz, mientras practicaba raquetas
- Un compañero del montañero pudo bajar hasta el refugio de Urdiceto y avisar al 112 Aragón
La Guardia Civil de Montaña ha informado este jueves de que especialistas del GREIM han encontrado el cuerpo sin vida del montañero sepultado por un alud este miércoles en la zona de Urdiceto, en el valle pirenaico de Bielsa (Huesca), mientras practicaba raquetas.
En el operativo trabajaban desde la tarde de este miércoles varios especialistas de la Guardia Civil, con perros de rescates, ha informado el Gobierno de Aragón.
El accidente ocurrió en torno a las 20.00 horas de este miércoles y un compañero del montañero pudo bajar hasta el refugio de Urdiceto, a unas tres horas caminando del lugar del suceso, y avisar al 112 Aragón.
Una vez concluido el rescate, el operativo ha permanecido en el Refugio de Urdiceto a la espera de ser evacuados por el helicóptero de la Guardia Civil.
Otros tres montañeros murieron el lunes en Patincosa
El suceso se produce apenas dos días después de que otros tres montañeros murieran tras un alud cerca del balneario de Panticosa, en Huesca. Estaban realizando esquí de travesía y todos eran expertos en la montaña.
En este sentido, el jefe de Servicio de Seguridad y Protección Civil del Gobierno de Aragón, Jorge Crespo, ha alertado del alto riesgo de que se produzcan aludes en cotas altas del Pirineo aragonés y ha recomendado extremar las precauciones.
Las condiciones meteorológicas del inicio del invierno han generado unas condiciones del manto nivoso en cotas altas que son poco habituales en los Pirineos y que generan inestabilidad por la presencia de capas de nieve de baja cohesión cerca de su base, ha explicado Crespo en una nota enviada por el Gobierno de Aragón.
La presencia de estas capas puede persistir en el manto de nieve durante periodos muy largos, no es perceptible a simple vista y puede dar lugar a avalanchas cuando la sobrecarga de una persona provoca la desestabilización del manto, ha advertido.
El nivel actual de peligro de aludes, nivel 3 en cotas superiores a 2.200 metros, indica una situación muy delicada para determinadas exposiciones y pendientes. Por todo ello, es fundamental la elección prudente del itinerario en la montaña y respetar los consejos del boletín de aludes.