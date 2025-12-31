Muere el actor Isiah Whitlock Jr., famoso por 'The Wire' y sus colaboraciones con Spike Lee

El actor estadounidense Isiah Whitlock Jr., muy conocido por su papel del senador corrupto Clay Davis en la serie The Wire, falleció a los 71 años en Nueva York, según informó este martes su agente, Brian Liebman, en redes sociales.

"Con tremenda tristeza comparto el fallecimiento de mi querido amigo y cliente Isiah Whitlock Jr. Si lo conocieron, lo amaron. Un actor brillante, aún mejor persona", indica parte del mensaje publicado por el agente en Instagram, junto a una foto de ambos.

De acuerdo con la revista Deadline, que cita al agente, Whitlock Jr. falleció tras una breve enfermedad que no detalló.

