'Avatar: Fuego y ceniza', imposible apartar la vista de la pantalla aunque la historia ofrezca pocas novedades

Es imposible apartar la vista de la pantalla del cine durante las 3h y 15min que dura Avatar: Fuego y ceniza (que a mí no se me hicieron largas), porque James Cameron ha vuelto a crear un espectáculo cinematográfico incomparable: cada plano de la película es espectacular y el ritmo es apabullante, aunque también tenga momentos introspectivos y familiares.

Sin embargo, no podemos evitar una sensación de Déjà vu a nivel narrativo, porque la cinta no ofrece demasiadas novedades e incluso repite el esquema al que nos tiene acostumbrados la saga, con los humanos queriendo destruir el entorno natural de Avatar (esta vez son sus ballenas) y con Jake Sully (Sam Worthington) y el Coronel Miles Quaritch (Stephen Lang) volviendo a dirimir sus "pequeñas diferencias", a golpes (aunque esta vez se vean obligados a parlamentar).

Ni siquiera hay un cambio de escenario porque la historia se desarrolla de nuevo en el pueblo de los Metkayina, que viven en el océano de Pandora (Eso sí, nadie ha rodado jamás escenas acuáticas como las de Cameron).

Las principales novedades de esta tercera entrega son que indaga en las relaciones paternofiliales para dar más protagonismo a los hijos de Jake y el coronel. Y que nos ofrece una nueva e interesante villana: Varang (Ona Chaplin), la líder tanto guerrera como espiritual de un clan rival: el pueblo de las cenizas. Y es que ya era hora de que Neytiri (Zoe Saldaña) también tuviera su propia némesis.

Una película que vuelve a ser una espectacular actualización de las historias de indios y vaqueros, en clave de ciencia ficción y con mensajes muy necesarios, como la aceptación de los inmigrantes y de los que son distintos a nosotros o no comparten nuestra ideología. La película también resalta la importancia de negociar con nuestros enemigos, por opuestas que puedan ser nuestras posturas, algo, desgraciadamente, que también está muy de actualidad con los conflictos bélicos.

Por cierto, el sistema del 3D, que Avatar popularizó en 2009 y que fue una moda pasajera para el resto de películas, aquí sigue siendo imprescindible para sumergirnos en la historia. Porque gracias a esa tecnología, que solo se puede disfrutar a ese nivel en los cines, el visionado de Avatar sigue siendo toda una experiencia sensorial.

Así que, si os gustaron las anteriores entregas os lo pasaréis en grande. Y si no...

Fotograma de 'Avatar: Fuego y ceniza' 20th Century Studios

Una saga familiar La segunda entrega transcurría diez años después de la primera y nos encontrábamos a Jake y Neytiri escondidos de los humanos en las tribus del arrecife con sus tres hijos biológicos: Neteyam (Jamie Flatters), Lo'ak (Britain Dalton) y Tuk (Trinity Jo-Li Bliss) y con Kiri (Sigourney Weaver), hija biológica del avatar fallecido de la Doctora Grace Augustine, con padre misterioso. Al final de la película el hijo mayor de Jake Sully y Neytiri, Neteyam, moría protegiendo a sus hermanos y Spider (Jack Champion), hijo humano biológico de Quaritch, salvaba al coronel pero lo abandonaba para unirse a la familia Sully. Y aquí comienza nuestra historia, con Jake integrado en la familia, aunque no cuente con la simpatía de la matriarca, que lo culpa por la muerte de su hijo mayor. De hecho, todos los de la familia arrastran ese trauma, lo que ha enrarecido sus relaciones, sobre todo las paterno-filiales. Mientras, los malvados humanos están tramando volver a atacar Pandora, esta vez para cazar a los Tulkun, unas criaturas marinas inteligentes parecidas a las ballenas que habitan los océanos del planeta. Una especie con su propio lenguaje, historia y música, y que tienen fuertes vínculos con el clan Na'vi Metkayina. Fotograma de 'Avatar: Fuego y ceniza' 20th Century Studios Y el coronel Quaritch (o su avatar), quiere recuperar a su hijo a toda cosa, lo que volverá a enfrentarlo a Jake y también a aliarse con esa nueva villana, Varang, Un personaje realmente interesante ya que es la jefa espiritual y guerrera de un grupo de feroces Na'vi. Así que en esta ocasión nuestros protagonistas no solo se tendrán que enfrentar a los humanos sino también a otros de su misma especie. Destaca el gran protagonismo que adquieren los niños (ya adolescentes), con Kiri convertida en una líder espiritual de grandes poderes, Lo'ak en un guerrero a la altura de sus padres, y Spider demostrando también ser un líder. En las próximas entregas supongo que ese protagonismo irá aumentando. Fotograma de 'Avatar: Fuego y ceniza' 20th Century Studios