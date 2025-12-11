Letras cada vez más simples y negativas: así ha cambiado la música pop en el último medio siglo

¿Qué ha cambiado desde que Elton John, Stevie Wonder, Paul McCartney o Diana Ross copaban la lista de éxitos en Estados Unidos, en 1973, hasta que les han tomado el testigo Taylor Swift, Beyoncé o Dua Lipa? En los últimos 50 años, las letras de las canciones más populares se han ido haciendo más simples, más negativas y contienen más referencias al estrés.

Así lo ha hallado un análisis de los más de 20.000 sencillos que han aparecido en la lista de Billboard de las 100 canciones más escuchadas de cada año en EE.UU. entre 1973 y 2023 y que se ha publicado este jueves en la revista Scientific Reports, asociada a Nature.

Los hallazgos concuerdan con "el aumento de las tasas de depresión, ansiedad y estrés" que se ha dado en estos años y reflejan lo que ocurre tanto en los medios de comunicación como en la literatura, donde también se observa este "aumento del tono negativo". En cuanto a la menor complejidad de las letras, es congruente con "las recientes caídas en el coeficiente intelectual y las puntuaciones de las pruebas PISA", se lee en el estudio.

Preferimos música más positiva tras eventos traumáticos Aunque la tendencia es clara con los años, los autores del estudio han encontrado llamativas excepciones. Al contrario de lo que pensaban inicialmente, hallaron que cuando se dan acontecimientos traumáticos como el 11-S o la pandemia de 2020, el público prefiere canciones con letras más complejas y positivas. Es una tendencia "consistente con la idea de la modulación emocional a través del arte". O en otras palabras: la música más positiva y compleja se utiliza como una forma de evasión o "escapismo" durante los periodos de estrés. Esta teoría se ve respaldada por otras investigaciones sobre el confinamiento por la COVID-19, que demostraban que "escuchar música alegre se asociaba con un mejor estado de ánimo y menores niveles de estrés", especialmente entre quienes "experimentaban un mayor estrés crónico". Hasta ahora, se había planteado que este fenómeno se da a nivel personal, pero este estudio también apunta a que nos ocurre también como sociedad.

Letras más complejas desde la elección de Trump en 2016 Los responsables de la investigación, liderada por el psicólogo de la Universidad de Viena Maurício Martins, también han encontrado otro resultado "inesperado". La tendencia a una mayor simplicidad de la música se alteró en 2016, coincidiendo con la primera elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Se trata de un resultado "interesante" que se enmarca en los cambios culturales que produjo aquella victoria del republicano, aunque "debe tomarse con cautela", ya que los autores no entran a analizar cómo los ciclos políticos pueden influir en este cambio. "La música no solo refleja el clima emocional de una época, sino que actúa como un barómetro y amortiguador del malestar colectivo", ha explicado María García Rodríguez, musicoterapeuta e investigadora en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), al Science Media Centre España (SMC). Considera que estos resultados subrayan "el potencial clínico de la música como recurso regulador", en la línea de otros estudios.