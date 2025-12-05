Alba Álvarez, la ilustradora que viste los comercios de Logroño
- Coronas de Navidad, frutas, acebo, pinos.... Muchos establecimientos se preparan para la Navidad decorando sus escaparates para que sean más atractivos
- Alba Álvarez es una ilustradora que ha visto un nicho de mercado en el comercio
Si estos días visitan Logroño ya pueden disfrutar de las típicas luces navideñas, de los árboles de navidad, del mercadillo… y también de comercios que han decidido hacer algo más especial y decorar sus escaparates. De eso se encarga la artista Alba Álvarez, que adorna con sus ilustraciones las cristaleras de varios negocios de la capital. Como el de la pastelería Papín, que le ha encargado para la ocasión el dibujo de uno de uno de los postres navideños más tradicionales de la gastronomía de estos días: El roscón de reyes, acompañado de dos coronas en tonos verdes y granates.
Un trabajo, el de ilustrar estos escaparates, que empezó a realizar gracias a la Gota de Leche y su Barullo Fest. Un encargo para pintar el cristal del espacio cultural para jóvenes, en el que se dio cuenta de que a la gente le gustaba lo que hacía. Y no solo eso: se paraban a mirar. Porque consigue representar el alma de los locales que decora que, al ser pequeños comercios y de proximidad, también están muy enfocados, como ella, en lo artesanal.
Cómo es el proceso
El proceso de cada dibujo empieza con la búsqueda de referencias e inspiración. Luego plantea diferentes propuestas y se las propone al cliente. En este caso, la pastelería. Siempre intenta buscar un equilibrio entre lo que quiere el cliente y su estilo personal, que en su caso se caracteriza por lo colorido de sus diseños. Y de ahí, surge la magia y se pone manos a la obra. Primero dibujando las líneas con rotuladores acrílicos. Luego, con pincel y pinturas acrílicas.
No es la única ilustración que ha realizado para el local. En septiembre fue el turno de los vendimiadores, la seña de identidad de las fiestas mateas. Y no es el único proyecto que le ha surgido este año: también participo en el 95 aniversario de la librería Cerezo, y en la Cava por la entrada del otoño.
Unos dibujos que varían en función del público objetivo de los establecimientos. Los diseños juveniles para la Gota de Leche son vibrantes, con movimiento. Los centrados en gastronomía, mucho más calmados.
Una artista logroñesa que quiere quedarse en Logroño y apuesta por ello. Dice que las ciudades pequeñas también tienen futuro y un ambiente artístico mucho más grande del que el público general se imagina.