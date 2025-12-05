Si estos días visitan Logroño ya pueden disfrutar de las típicas luces navideñas, de los árboles de navidad, del mercadillo… y también de comercios que han decidido hacer algo más especial y decorar sus escaparates. De eso se encarga la artista Alba Álvarez, que adorna con sus ilustraciones las cristaleras de varios negocios de la capital. Como el de la pastelería Papín, que le ha encargado para la ocasión el dibujo de uno de uno de los postres navideños más tradicionales de la gastronomía de estos días: El roscón de reyes, acompañado de dos coronas en tonos verdes y granates.

01.54 min Alba Álvarez, la ilustradora que viste los comercios de Logroño

Un trabajo, el de ilustrar estos escaparates, que empezó a realizar gracias a la Gota de Leche y su Barullo Fest. Un encargo para pintar el cristal del espacio cultural para jóvenes, en el que se dio cuenta de que a la gente le gustaba lo que hacía. Y no solo eso: se paraban a mirar. Porque consigue representar el alma de los locales que decora que, al ser pequeños comercios y de proximidad, también están muy enfocados, como ella, en lo artesanal.