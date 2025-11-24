Un homenaje a esos monstruos que nos daban tanto miedo pero nos encantaba coleccionar

El Frankenstein (2025) de Guillermo del Toro ha vuelto a demostrar que nos encantan los monstruos de todos los tipos, tamaños y formas. Y los niños no son una excepción. Por eso queremos recomendaros el libro Colecciones monstruosas. Grandes recuerdos para echarse a temblar (Diábolo ediciones), de Vicente Pizarro (¿Quieres un chicle?, ¡Andá!, la merienda…), un repaso nostálgico a esas colecciones de cromos y juguetes que triunfaron entre los niños que hoy peinan canas. Unas colecciones llenas de encanto, por cierto.

Y empezamos preguntando a Vicente ¿Por qué crees que nos gustan tanto los monstruos? "De siempre, tanto en la literatura como en el cine, los monstruos han tenido siempre mucho atractivo y mucho tirón. El Terror y el miedo de forma directa o indirecta, nos ha atraído a todas las franjas de edad, siempre que desde nuestra perspectiva por supuesto, nos hayamos sentido en un lugar seguro. En la década de los 70 y de los 80, cualquier publicación de monstruos tenía mucho éxito, y eso lo sabían muy bien los fabricantes de juguetes y cromos. Por eso se inundaron las tiendas con coleccionables de personajes monstruosos, pero en este caso, caricaturizados y dirigidos a un público infantil, futuros consumistas de todos estos temas".

"Frankenstein, ahora de nuevo en los cines triunfando, y todos los demás monstruos: vampiros, seres del más allá, brujas, demonios, engendros y extraterrestres, se han vuelto a juntar en forma de artículos coleccionables, para asustarnos y divertirnos en este nuevo libro de Diábolo Ediciones", añade Vicente.

Página de 'Colecciones monstruosas. Grandes recuerdos para echarse a temblar' (Diábolo ediciones)

"Un homenaje a los monstruos que nos daban tanto miedo" "El lector -nos comenta Vicente-, va a encontrarse con un libro en el que cada una de sus páginas es un homenaje a todos los seres terroríficos que en nuestra infancia nos dieron tanto miedo, pero que nos encantaba coleccionar. Cromos, muñecos, libros, series de televisión, dulces de kiosco, juegos de mesa, etc., inundan las páginas de un libro que intenta ser un recopilatorio fiable de todos los coleccionables con temática terrorífica, de varias décadas de nuestra infancia". "La estructura del libro es cronológica y temática a la vez -continúa-, para que cualquier lector entienda de forma más clara, como iban saliendo al mercado de lo coleccionable todas las promociones con tintes de terror. También los coleccionistas agradecerán este sistema para que les sea más fácil saber que colecciones les puede faltar y en qué año salieron al mercado". Página de 'Colecciones monstruosas. Grandes recuerdos para echarse a temblar' (Diábolo ediciones) Destacar, como en todas las publicaciones de Diábolo, el estupendo diseño del libro. "Qué te voy a decir yo, para mí es un libro que ha quedado estéticamente increíble -asegura Vicente-. Como siempre, destaco la gran labor de Sebastián, diseñador de la editorial, así como la gran calidad de las imágenes (en lo que tengo algo que ver), para que al lector le llegue cualquier artículo del libro de una manera más fiable y parezca que lo tiene en sus manos". "Recopilar toda esta ingente cantidad de artículos coleccionables en alta definición e incluso encontrarlos solamente ha sido un trabajo arduo, pero a la vez muy satisfactorio por el resultado final. Todos los libros publicados por Diábolo siempre mantienen ese plus de calidad, que todos los lectores y fieles a la editorial, agradecen. Sin ánimo a equivocarme, no creo que en el mercado haya libros con tanta calidad gráfica y de información que los publicados por Diábolo Ediciones", añade Vicente. Página de 'Colecciones monstruosas. Grandes recuerdos para echarse a temblar' (Diábolo ediciones)

De la televisión y el cine a los cromos Repasar estos álbumes de cromos también es revivir aquellas inolvidables películas y series. "Cualquier serie de dibujos animados que triunfara en la televisión, películas de cine o libros exitosos, tenían casi de inmediato su correspondiente coleccionable de cromos en el kiosco. Cientos de colecciones en forma de cromos y pegatinas nos enganchaban ya no solo a la propia colección sino también a la serie de turno". "Cada personaje famoso tenía su colección de cromos, como lo tuvo también ese ser extraterrestre llegado del planeta Melmac a nuestro planeta azul, llamado ALF. Un personaje extrovertido que enseguida se adaptó a la vida de una familia norteamericana, y con una gran afición por los gatos, y que nos hizo pasar grandes tardes con sus locuras extraterrestres. Otros ejemplos claros de seres sin clasificar que tuvieron su propio álbum de cromos, o incluso varios, fueron: E.T., el extraterrestre, Los Gremlins, Godzilla, Triqui, el monstruo de las galletas, etc…"Grandes ilustradores Este libro también es un homenaje a todos esos grandes ilustradores que realizaron esos cromos y que han caído en el olvido. "Una de las grandes razones en querer que un libro de este estilo viera la luz, fue que muchos de los ilustradores de aquella época pasaron lamentablemente desapercibidos sin pena ni gloria -nos explica Vicente-. En las páginas del libro el lector podrá detectar que he intentado poner en valor ese gran trabajo de ilustraciones, que grandes profesionales del dibujo y del diseño nos dejaron para siempre". "Isidre Monés con sus trabajos inigualables en los juegos de Cefa, Josep Magriá con los juegos de Airgam, que nos dejó ilustraciones increíbles de los monstruos más clásicos. En los álbumes de cromos por ejemplo, hubo mucho ilustrador anónimo porque la propia editorial no dejaba que firmasen ya que había mucho intrusismo por falta de derechos, sobre todo en las colecciones de pipas, cromos de chicles y pósteres de kiosco". Página de 'Colecciones monstruosas. Grandes recuerdos para echarse a temblar' (Diábolo ediciones)

Los polémicos cromos de La Pandilla Basura El propio Art Spiegelman (Maus) fue uno de los creadores de los famosísimos cromos de La Pandilla Basura. "Fue una de las colecciones que más polémica tuvo en su época, ya que en teoría eren una colección de cromos dirigida a los niños, pero donde los propios protagonistas de aquellos cromos también eran niños y bebes con alguna anormalidad cómica o sufriendo un terrible destino. Fue una colección de cromos comercializada a mitad de los años 80, repleta de imágenes gore que muchos tienen grabadas a fuego en su memoria. Los cromos de la Pandilla Basura son, al fin y al cabo, una parodia de las famosas muñecas “Repollo”, y sin duda es la colección de cromos infantiles más friqui que jamás se haya editado". "Varias asociaciones de padres se juntaron en protestas para que se retiraran del mercado aludiendo que eran impropias para niños, pero no tuvieron mucho éxito en su empeño. Hoy podemos disfrutar de las dos colecciones aberrantes que se editaron en España de la Pandilla Basura, colecciones buscadas y muy valoradas por coleccionistas de cualquier punto del planeta", añade Víctor. Cromo de 'La Pandilla Basura'

"Guardo los álbumes con mucho cariño" Encontrar documentación sobre estos cromos y juguetes monstruosos no ha sido fácil, como nos confiesa Vicente: "La labor de documentación ha sido larga y costosa, ya que en el mercado no hay ninguna otra publicación de este tipo de la que sacar información o imágenes o de referencia. Ha sido ir preguntando casi puerta por puerta de antiguos trabajadores de las distintas marcas de juguetes, imprentas, cromos o publicaciones varias". "La mayoría de la información sobre todo gráfica, la he conseguido a través de mis colecciones propias de las que he tenido que escanear, fotografiar y retocar cientos de imágenes y horas de ordenador. Varios generadores de contenidos de distintos podcasts han sido inspiración para varias páginas del libro, lo cuál les agradezco al final del libro". "Yo los álbumes los guardo con mucho cariño y como un tesoro en las estanterías de mi pequeño museo de la nostalgia. Hay varios cientos de ellos de los que he recopilado mucha información, entre los que está el de Historia-Ficción, uno de los clásicos y referentes del coleccionismo monstruoso", añade Vicente. "El trabajo de documentación en resumen ha sido monstruoso, terrorífico, horrible, penoso, horripilante y horrendo, pero... ¿Qué se podía esperar de un libro así, no? Je…je..." Página de 'Colecciones monstruosas. Grandes recuerdos para echarse a temblar' (Diábolo ediciones)

Barajas, juegos de mesa, tebeos.... Pero los álbumes de cromos no son lo único que despertará vuestros recuerdos de este libro: "A parte de los álbumes de cromos que son la parte más gruesa del libro, hubo muchos productos que destacaban por su temática del horror, por ejemplo: barajas, juegos de mesa, enciclopedias, tebeos y cómics, muñecos de goma y pvc, promociones de aperitivos, chucherías de kiosco, disfraces, caretas, llaveros, programas de televisión, películas, etc". "Podría destacar muchos, pero por ejemplo los llamados “billarines Milloncetes” de la marca Airgam, fueron muy populares en su época y hoy en día están muy buscados por los coleccionistas de juguetes vintage. Se trataba de una réplica en pequeño de los billarines que había en los bares en los años 70, con una estética setentera preciosa y unos personajes del terror clásico ilustrados a la perfección: el hombre lobo, Frankenstein, el fantasma del castillo, la bruja o el monstruo del pantano". Página de 'Colecciones monstruosas. Grandes recuerdos para echarse a temblar' (Diábolo ediciones)

Algunos productos alcanzan cifras astronómicas Pero... ¿Cómo está el mercado de segunda mano de esos álbumes de cromos y juguetes? "El mercado de estos productos de segunda mano está muy vivo, algo contradictorio en un mundo de muertos vivientes (ja, ja, ja) -asegura Vicente-. La verdad es que son muchos los coleccionistas que buscan hasta debajo de las piedras este tipo de artículos de monstruos. Están muy buscados y valorados, sobre todo los de la década de los años 70 y 80, años en los que tuvieron una gran explosión en el mercado por la influencia de películas y publicaciones que hubo". "Hay juguetes y álbumes qué si están en buen estado, completos y en su caja original pueden llegar a cifras que se acercan a las cuatro cifras. Todo depende como digo, del estado y también de si fueron álbumes o juguetes que se vendieron poco en su momento y hoy en día escasean en el mercado", añade el autor. Cromos y publicidad de Chocostein, de Cropan Cromos y publicidad de Chocostein, de Cropan