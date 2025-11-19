El vínculo de Rosalía y un monasterio de Arnedo
- Rosalía y el monasterio de Vico, en Arnedo, tienen un vínculo en común
- Se trata de una santa, Hildegarda de Bingen, que además de sus ideas creó recetas que aún hoy se siguen utilizando
'Berghain', uno de los temas del aclamado nuevo disco de Rosalía, esta inspirado en las enseñanzas de Santa Hildegarda de Bingen, una teóloga alemana del siglo XII con unas ideas visionarias. No solo destacó por su pnnsamiento teológica, sino también por sus recetas. Muchas de estas preparaciones las siguen elaborando en el Monasterio de Vico, en Arnedo, como las galletas de la alegría y la inteligencia, que según la santa ayudaban a a reparar el cuerpo y el espíritu.
Una de las religiosas que mejor conoce estas recetas en la hermana Nieves Ruth, quien además se ha estudiado Lux al detalle. Dice que la cantante catalana ha conseguido captar a la perfección los pensamientos de Hildegarda, una mujer adelantada a su tiempo
La hermana cuenta que la cantante catalana ha utilizado para el videoclip del tema muchas de las ideas de las que habla la teóloga en sus tratados, como la llama viva o la joya rota que nadie quiere arreglar, pero que encuentra reparada al despertar.
En cuanto a la receta, las galletas contienen especias como nuez moscada, canela y clavo. El único cambio es la sustitución del trigo antiguo por trigo integral.