El vínculo de Rosalía y un monasterio de Arnedo

'Berghain', uno de los temas del aclamado nuevo disco de Rosalía, esta inspirado en las enseñanzas de Santa Hildegarda de Bingen, una teóloga alemana del siglo XII con unas ideas visionarias. No solo destacó por su pnnsamiento teológica, sino también por sus recetas. Muchas de estas preparaciones las siguen elaborando en el Monasterio de Vico, en Arnedo, como las galletas de la alegría y la inteligencia, que según la santa ayudaban a a reparar el cuerpo y el espíritu.

Santa Hildegarda de Bingen. Fuente: FaithND- University of Notre Dame

Una de las religiosas que mejor conoce estas recetas en la hermana Nieves Ruth, quien además se ha estudiado Lux al detalle. Dice que la cantante catalana ha conseguido captar a la perfección los pensamientos de Hildegarda, una mujer adelantada a su tiempo

La hermana cuenta que la cantante catalana ha utilizado para el videoclip del tema muchas de las ideas de las que habla la teóloga en sus tratados, como la llama viva o la joya rota que nadie quiere arreglar, pero que encuentra reparada al despertar.

En cuanto a la receta, las galletas contienen especias como nuez moscada, canela y clavo. El único cambio es la sustitución del trigo antiguo por trigo integral.