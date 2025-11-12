RTVE Noticias estrena el tráiler de 'Ídolos': Óscar Casas y Ana Mena, a bordo del mundial de MotoGP

Óscar Casas y Ana Mena protagonizan Ídolos, la película dirigida por Mat Whitecross ambientada en el fascinante mundo del Campeonato mundial de MotoGP, que explora las relaciones humanas entre un padre y su hijo (un mánager y su piloto), y el mundo que les rodea: ambición, superación, egos, adrenalina, amor, perdón y segundas oportunidades. Una producción, con la participación de RTVE, que llegará a los cines el 23 de enero y está basada en una historia original de Jordi Gasull coescrita junto a Inma Cánovas y Ricky Roxburgh .

Edu (Óscar Casas) es un joven piloto de motos muy agresivo en quien ningún equipo confía. Eli, jefe del equipo de Aspar Team en Moto2, le ofrece una oportunidad con la condición de que sea su padre, Antonio Belardi, quien le entrene. Edu lleva muchos años sin ver a su padre, un expiloto que se retiró de las pistas tras provocar la muerte de otro piloto durante una carrera. Aunque Edu odia a su padre por haberle abandonado, sabe que sólo con él puede llegar a alcanzar su sueño. Edu se someterá al estricto control de preparación que le exige Antonio, el cual incluye dejar a un lado el amo Hasta que conoce a Luna (Ana Mena), una joven artista que acaba de abrir un salón de tatuajes justo debajo de su casa.

Ana Mena, en 'Ídolos' Warner Bros. Pictures España

El rodaje de 10 semanas tuvo lugar en diferentes localizaciones de Barcelona y Valencia, y en los circuitos profesionales de Las Américas, en Austin; Misano World en Italia; Motorland, en Aragón; Montmeló en Barcelona; el Circuito de Jerez; Twin Ring Motegi, en Japón, y Aspar en Valencia.

Mat Whitecross (director de la miniserie This England, o Camino a Guantánamo, por el que ganó el Oso de Plata a Mejor Dirección junto a Michael Winterbottom en el Festival de Cine de Berlín) define así Ídolos: "Cada día era una aventura. Estábamos filmando con uno de los deportes más épicos y peligrosos del mundo como telón de fondo. Pero nuestros actores, equipo y estudio estaban comprometidos al 100% con esta película; sin eso, nunca habríamos podido superar los obstáculos en nuestro camino. Tuvimos una suerte enorme de atraer el talento de Oscar Casas, Claudio Santamaria, Ana Mena e Enrique Arce como nuestro elenco. Cuando terminó el rodaje, creo que todos sabíamos que habíamos capturado algo muy especial".

Óscar Casas, en 'Ídolos'. Warner Bros. Pictures España.

Jordi Gasull añade: "Comencé ‘Ídolos’ hace 10 años y de una manera totalmente inesperada. Quería hacer un documental sobre la vida arriesgada de un piloto. Qué les hace ir a velocidades punta de más de 360 km/h y levantarse una y otra vez tras aparatosas caídas en la que realmente se juegan la vida. En mi entrevista con Dorna, Manel Arroyo, quien en aquel momento estaba al cargo del audiovisual de la empresa promotora de MotoGP, me dijo: ‘Olvídate de los documentales. Tú haces buenas películas, ¿por qué no me traes un Días de trueno en motos?”. Así nació el largo proceso de Ídolos, donde, gracias a Dorna, pude a lo largo de ocho años aprender cómo es la vida de un piloto. En ese proceso no estuve solo, Inma Cánovas ha sido mi compañera fiel en ese larguísimo viaje de la escritura de Ídolos.

Óscar Casas y Ana Mena, en 'Ídolos'. Warner Bros. Pictures España.

La película es una producción de 4 Cats Pictures, Warner Bros. Entertainment España, Mogambo Productions, Anangu Grup, Imperio Contraataca AIE, Warner Bros. Entertainment Italy y Greenboo Production, y con la colaboración de MotoGP.