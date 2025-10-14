Windows 10 se queda sin soporte oficial y actualizaciones, aunque la seguridad puede extenderse gratis un año

Microsoft no continuará dando soporte oficial a Windows 10 ni desarrollará nuevas actualizaciones, lo que compromete la seguridad de millones de ordenadores en todo el mundo que siguen utilizando ese sistema operativo. No obstante, al menos durante un año, sus usuarios tienen la posibilidad de extender la seguridad sin coste.

Windows 10 está presente actualmente en el 40,5% de los ordenadores con el sistema operativo de Microsoft, según los datos de septiembre de la consultora Statcounter, que cifra que la versión más actualizada, Windows 11, representa el 48,9%.