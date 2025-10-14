Windows 10 se queda sin soporte oficial y actualizaciones, aunque la seguridad puede extenderse gratis un año
- Microsoft ofrece esa ampliación sin coste en la UE tras la presión de las organizaciones de consumidores europeas
- El 40,5% de los ordenadores con este sistema operativo no tienen su última versión
Microsoft no continuará dando soporte oficial a Windows 10 ni desarrollará nuevas actualizaciones, lo que compromete la seguridad de millones de ordenadores en todo el mundo que siguen utilizando ese sistema operativo. No obstante, al menos durante un año, sus usuarios tienen la posibilidad de extender la seguridad sin coste.
Windows 10 está presente actualmente en el 40,5% de los ordenadores con el sistema operativo de Microsoft, según los datos de septiembre de la consultora Statcounter, que cifra que la versión más actualizada, Windows 11, representa el 48,9%.
Organizaciones de consumidores presionaron para extender gratis la protección
El problema para algunos hogares y empresas afectados es que no todos los ordenadores cumplen los requisitos técnicos mínimos para pasar a Windows 11, por lo que en el futuro necesitarán dispositivos nuevos.
De momento, no obstante, pueden mantener la protección hasta el 13 de octubre de 2026, a través del programa de actualizaciones de seguridad extendidas (ESU, por sus siglas en inglés), que se ofrece de manera gratuita en la Unión Europea, según se comprometió Microsoft en septiembre tras la presión ejercida por las organizaciones de consumidores como Euroconsumers o la española Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), con base en la Ley de Mercados Digitales.
Para acceder a esa protección extendida durante un año, es necesario inscribirse antes de que acabe el 2025.