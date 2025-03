Nueve voces para una lucha común: mujeres vulnerables reivindican la igualdad de género a través de 'El Quijote'

"Yo nací libre, y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Los árboles destas montañas son mi compañía, las claras aguas destos arroyos son mis espejos, con los árboles y con las aguas comunicado mis pensamientos. Fuego soy apartado y espada puesta lejos". Las palabras son las de la pastora Marcela, un personaje que aparece en el capítulo XIV de El Quijote (1605), sin embargo, la voz que las pronuncia es la de 9 mujeres del siglo XXI.

En la obra maestra de Miguel de Cervantes, Marcela es acusada de ser la responsable de la muerte de Grisóstomo. Él, enamorado de ella, se suicida al no ser correspondido. Marcela se defendió, reclamó su libertad y exigió su independencia. Sin embargo, para la sociedad de su época, no hubo discusión. Solo había una culpable: ella. Y, en la sociedad actual, esa misma culpa, de alguna manera, sigue pesando sobre las mujeres.

Cuatro siglos han pasado de esas palabras, pero su eco permanece vigente. Continúan resonando como si hubieran sido escritas ayer. Lo único que ha cambiado es la lengua. Ya no suenan en el castellano antiguo de Cervantes, sino que se escuchan en el español moderno del siglo XXI. Porque la lucha es la misma: la reivindicación frente a la represión, la autonomía contra la desigualdad, la libertad frente a la opresión.

Para visibilizarlo, nueve mujeres en situación de vulnerabilidad han reinterpretado este fragmento que reivindica la igualdad de género. Un fragmento que ha contado con la supervisión de Benigno Moreno, director de Ficción Sonora de RNE y que se podrá escuchar este viernes 7 de marzo, a partir de las 21.00 horas, en el programa Tolerancia cero, presentado por Alba Urrutia en Radio 5.

Algunas de estas nueve mujeres no dominan el español, pero lo que se oye no es la perfección en la dicción o en la pronunciación. Son casi lo de menos. Son detalles secundarios. Porque lo que suena es el grito de mujeres que han sido silenciadas, y que, pese a todo se niegan a callar.

"Yo soy valiente por tomar la decisión que tomé de abandonar país, Kenia, y mi vida religiosa y empezar otra vida nueva. Y también soy una persona decidida. Una vez que que tomo una decisión no me echo atrás", cuenta en los micrófonos de Las tardes de RNE, Sara, una de las protagonistas que, al igual que sus compañeras no ha tenido un camino fácil.

"Está bien recordar que hay muchas mujeres que son perseguidas en sus países por el hecho de ser mujer, y que, por ello sufren mutilaciones sexuales, crímenes de honor o matrimonios forzosos. Son algunos de los motivos por los que muchas huyen de sus países y vienen a países como España buscando protección", explica Alberto García, responsable de Accem, la ONG que da ayuda a estas nueve actrices al igual que a las casi 20.000 refugiadas que el año pasado huían de conflictos armados.

"En las guerras las mujeres son utilizadas como un arma por el hecho de su género. Son violadas o traficadas. No hay que olvidar que la persecución por el hecho de ser mujer es una de las causas reconocidas en el estatuto de las personas refugiadas", añade García.

Cinco de las protagonistas de Voces de mujer de RTVE forman parte del programa No Second Night, con el que Accem busca darles una nueva oportunidad y, sobre todo, un techo en el que refugiarse. Las otras cuatro son migrantes a las que la asociación les está dando clases de castellano para que puedan desenvolverse en su nueva vida en España.

"No hay nada más complicado que una vida sin hogar. Vivir en la calle sin absolutamente nada, en la intemperie, con las inclemencias climatológicas y la gente paseando y llevando una vida normal, es la situación más crítica para una persona", advierte García.

Y más aún si se es mujer. "Una persona en situación de riesgo de exclusión social llega al sinhogarismo por un cúmulo de complejidades y de problemas. En muchos casos, como el de estas mujeres, está ligado a la trata, a la explotación sexual, a la violencia, al maltrato o al vivir en una situación irregular. Ser mujer y no tener hogar es una doble complejidad", denuncia el responsable de Accem.

Por estos motivos, señala Sara, fechas como el 8M son tan importantes. "Es fundamental celebrar estos días para construir sociedades justas y equitativas, donde las personas tengan las mismas oportunidades y derechos", resalta, aunque advierte: la lucha no termina hasta que la desigualdad lo haga. "El Día Internacional de la Mujer nos recuerda la lucha histórica por la igualdad de género y los derechos de las mujeres, pero también sirve para hacer visible las injusticias que aún persisten en muchos sitios, lugares y sectores".

Porque 400 años más tarde, Marcela sigue luchando por sus derechos. Y lo hace más acompañada que nunca en la voz de estas nueve mujeres y de millones de otras alrededor del planeta. Bajo el lema "Todas las edades, todos los derechos: 50 años de un mundo mejor", por el Día de la Mujer, el próximo 8 de marzo RTVE conmemorará el papel de la mujer en la sociedad.