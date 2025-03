Las cárceles usan un algoritmo de 1993 que penaliza a los extranjeros sin arraigo para evaluar los permisos

La alarma social que se extendió por España en 1993 a raíz del crimen de Alcàsser fue el origen de una herramienta predictiva de reincidencia criminal, la Tabla de Variables de Riesgo (TVR). Ya entonces, la fórmula recibió críticas por incluir factores que no dependen del comportamiento del preso, por tener un sesgo en contra de los extranjeros extracomunitarios sin arraigo y por ser demasiado restrictiva.

La herramienta sigue en vigor, a pesar de que ya no ha sido actualizada desde entonces, como revela una investigación de Civio. Solo en 2024 la TVR se citó en más de 200 resoluciones de distintas audiencias provinciales como motivo de peso para otorgar o denegar permisos penitenciarios.

Para poder optar a un permiso de salida es necesario haber cumplido un cuarto de la condena, estar en segundo o tercer grado y no tener mala conducta. Sobre esa base, las juntas de tratamiento -un órgano penitenciario formado por el director del centro y diversos profesionales, como psicólogos, sociólogos o trabajadores sociales- estudian si se concede o no el permiso utilizando, entre otras herramientas, la TVR y la CCP.

32 años sin revisión ni actualización

Miguel Clemente considera que debería haberse fijado un plan de evaluación y actualización constante de la herramienta, pero no tiene constancia de que haya sido así. “A mí nunca se me habla de renovación ni de nada, y a día de hoy no he vuelto a saber nada, lo cual me parece grave”, subraya.

Clemente, hoy catedrático de la Universidad de A Coruña y experto en psicología jurídica, explica que cuando se desarrolló la TVR la administración decidió rebajar el umbral de riesgo aceptable, haciendo que las valoraciones fueran más restrictivas. “Evita que más internos salgan a la calle para evitarse problemas, aunque sea a costa de su rehabilitación”, detalla.

Desde Instituciones Penitenciarias han confirmado que el único cambio realizado sobre la TVR fue a principios de los 90, para incluir el delito de violencia de género y si hay resolución de expulsión judicial o administrativa en la Tabla de Concurrencia de Circunstancias Peculiares (CCP), el cuestionario que le acompaña. Pero insisten en que “para la administración penitenciaria, la TVR es una herramienta más”, que “no es determinante en el proceso de análisis”. “Lo realmente decisivo es el estudio global que realiza el equipo técnico del centro penitenciario. Un estudio complejo y multifactorial”, añaden.

Entre las críticas a la herramienta está la que se ha hecho incluso en artículos académico al peso de los distintos factores de riesgo. Más aún cuando cuestiones clave como la importancia designada a la nacionalidad surge a partir de una muestra muy pequeña: solo 83 personas de las alrededor de 1.500 que formaron la muestra del estudio tenían el perfil de extranjero de fuera de la Unión Europea y sin arraigo. Una infrarrepresentación similar a la que ocurre con las mujeres, solo 62 en toda la muestra.

Entre los profesionales consultados por Civio también aparecen reproches hacia otras variables que tampoco dependen del comportamiento del preso, como la distancia entre el lugar de disfrute del permiso y el centro penitenciario o, en un escenario circular, el hecho de no haber tenido permisos previos.

Aunque la consideración que subyace entre los expertos gira en torno a la necesidad de garantizar una justicia individual, independiente en última instancia de las tendencias que señalan los algoritmos. Por el momento, la Tabla de Variables de Riesgo no tiene ningún cambio previsto.

Esta información es una adaptación de la investigación de Civio, parte de su serie sobre transparencia algorítmica. Puedes leer su reportaje completo en civio.es