El Congreso tramitará la propuesta de Sumar para nacionalizar a los saharauis nacidos bajo soberanía española

El Congreso tramitará la proposición de Ley de Sumar para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes del 26 de febrero de 1976, es decir, bajo soberanía este país. El PSOE ya rechazó en 2023 esta norma, cuando fue impulsada por su anterior socio de Gobierno, Unidas Podemos, y ahora volverá a hacerlo, según ha confirmado este martes en la Cámara Baja.

La discrepancia entre ambos grupos frente a este asunto se traduce en una nueva brecha entre los socios del Ejecutivo, dadas las discordancias existentes sobre las relaciones que mantiene el Gobierno con Marruecos.

En la anterior legislatura, el PSOE fue el único grupo que votó en contra de la toma en consideración de esta misma iniciativa. En este curso, ya se han producido varias derrotas de los socialistas también por el mismo asunto, concretamente con una iniciativa del PP pidiendo a Pedro Sánchez que regresase a la postura tradicional con el Sáhara.

En concreto, Sumar apuesta por conceder la nacionalidad por carta de naturaleza para los saharauis nacidos antes del 26 de febrero de 1976 , fórmula que se enmarca en lo dispuesto en el artículo 21 del Código Civil, y que tiene carácter graciable, es decir, que no está sujeta a las normas generales de procedimiento administrativo y el Ejecutivo la otorga discrecionalmente mediante real decreto tras valorar la concurrencia de circunstancias excepcionales.

El PSOE no ve pertinente que el Frente Polisario certifique la documentación

El Pleno del Congreso ha debatido este martes la toma en consideración de una ley que Unidas Podemos ya llevó al Pleno del Congreso en 2023, aunque decayó con el adelanto electoral, y que ahora han defendido los diputados de Sumar Tesh Sidi (Más Madrid) y Enrique Santiago (IU). Ambos han reivindicado la "deuda histórica" que tiene España con el pueblo saharaui y la "pequeña reparación" que supone esta norma tras el "daño causado" por entregar el Sáhara a Marruecos.

De hecho, Tesh Sidi ha aprovechado el altavoz de la tribuna del Congreso para exponer la "angustia" que viven todos los saharauis en España hasta que consiguen obtener la nacionalidad y se ha dirigido a la bancada socialista para preguntar "qué le han hecho los saharauis al PSOE para que constantemente nos intenten borrar de la memoria histórica de este país". "Hoy tienen la oportunidad de hacer un ejercicio de memoria restaurativa", ha advertido.

Frente al discurso de la diputada de origen saharaui, el socialista Sergio Gutiérrez ha mostrado su discrepancia, aunque ha reconocido que este asunto en un debate "complejo y sensible", y admite que existe un "agravio comparativo" con el pueblo saharaui.

Pero el PSOE cree que este asunto va más allá de los "lazos emocionales" porque se trata de un acto jurídico y no comparte el procedimiento propuesto por su socio de Gobierno, ya que no ve pertinente que una entidad privada como el Frente Polisario, no reconocida por Marruecos, certifique la documentación necesaria para la nacionalidad.

A su juicio, un "buen punto de partida" sería la propuesta aprobada en el año 2016 para "equiparar el proceso del Sáhara al de Guinea Ecuatorial" en lo relativo a la obtención de la nacionalidad española.