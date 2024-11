Resumen del conflicto entre Ucrania y Rusia el 12 de noviembre: EE.UU. afirma que los soldados norcoreanos ya combaten junto a Rusia

"Ucrania lucha contra la agresión rusa (...) y al mismo tiempo sigue avanzando en su camino hacia la UE", afirma Borrell

"Ucrania lucha contra la agresión rusa, se enfrenta a constantes bombardeos y destrucción, y al mismo tiempo sigue avanzando en su camino hacia la UE", ha afirmado Borrell en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X tras su encuentro con Zelenski.

"Debemos seguir apoyando firmemente a Ucrania hasta que triunfe. Ucrania es parte de la familia europea", ha enfatizado.

“Ukraine is fighting the Russian aggression, facing constant bombing and destruction. And still, Ukraine is advancing on its EU path at the same time.



We must continue to stand firmly with Ukraine. Until it prevails.



Ukraine is part of the European family. pic.twitter.com/Qa6S1FPK8g“