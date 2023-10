Más de 100.000 personas han abandonado su hogar en Nagorno Karabaj en los últimos días. El éxodo desde la autoproclamada república en el Alto Karabaj comenzó el pasado 24 de septiembre, apenas cinco jornadas después de que Azerbaiyán iniciase una operación militar para recuperar el control sobre el territorio separatista, habitado por la minoría étnica armenia. Una población que, además, ha sufrido nueve meses de bloqueo con escasez de alimentos, medicinas y otros bienes básicos.

"La gente se estaba muriendo de hambre", denuncia Spartak, de 13 años. Delante de las oficinas de Naciones Unidas protesta junto a sus primos Enrik, de 15 y Gago, de 12, junto a quienes sujeta varias pancartas en las que piden a la organización internacional que proteja el enclave de Nagorno Karabaj. "Quiero paz, quiero que la gente de Artsaj tenga su país, su hogar", defiende desde Erevan, capital de Armenia.

El adolescente y el resto de manifestantes llevan casi un mes protestando ante Naciones Unidas. Consideran que se está llevando a cabo un genocidio contra los armenios de Karabaj y piden que se entregue ayuda humanitaria a la población y que se apliquen sanciones a Azerbaiyán. Con estos objetivos vienen alzando voz, a turnos, las 24 horas de los últimos 30 días.

La "tragedia" de los armenios en Artsaj

Spartak vivió en Cuenca hasta los seis años y allí aprendió el español con el que explica que ansía que se acabe la "tragedia" que viven los armenios de Nagorno Karabaj.

Como muchos otros vecinos de Erevan, asegura que no sabe qué les ha ocurrido a sus amigos que vivían allí. Todavía no tiene noticias sobre si han podido salir por la atestada carretera de Lachin o de si están vivos o han muerto. "Lo que he oído es que están sufriendo", resume.

Por su parte, el Gobierno de Armenia ha denunciado que Azerbaiyán está llevando a cabo una "limpieza étnica", ante lo cual Bakú ha replicado que no está forzando los armenios a marcharse, aunque ha insistido en que los que se queden en Nagorno Karabaj deben acatar la legislación azerbaiyana, con sus derechos y obligaciones.