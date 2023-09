Armenia ya ha recibido más de 100.000 refugiados procedentes de Nagorno Karabaj desde el pasado domingo, lo que supone el 83% de la población del enclave, que se está quedando casi totalmente desierto. "Para este momento, 100.417 personas desplazadas de Nagorno Karabaj han llegado a Armenia", ha confirmado Nazeli Baghdasarián, portavoz del primer ministro armenio, Nikol Pashinián, en una rueda de prensa.

La mayoría de los refugiados tiene familiares o amigos donde instalarse temporalmente en Armenia, mientras que unos 32.200, según los últimos datos, han aceptado alojamientos ofrecidos por las autoridades.

Según cifras oficiales, unos 120.000 karabajíes vivían en el enclave antes del anuncio de su espectacular disolución a principios de semana, y los llamamientos de Azerbaiyán para que se quedaran parecen no haber surtido efecto. "Quedan como mucho unos cientos de funcionarios, trabajadores de emergencias, voluntarios y personas con necesidades especiales, que también se están preparando para marcharse", ha escrito en X (ante Twitter) el ex defensor de los derechos en Nagorno Karabaj, Artak Beglarian, añadiendo que esta información "no era oficial".

La cifra de desplazados también ha sido confirmada por el director de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi: "Más de 100.000 refugiados han llegado ya a Armenia desde Nagorno-Karabaj. Muchos están hambrientos, agotados y necesitan ayuda inmediata. ACNUR y otros socios humanitarios están intensificando su apoyo a las autoridades armenias, pero la ayuda internacional es muy urgente", ha señalado Grandi.

El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA) ha anunciado este sábado que va a acelerar sus esfuerzos para alimentar a los refugiados. A tal efecto, el PMA planea incrementar su ritmo de entrega de raciones a 21.000 comidas en las próximas dos semanas, que se suman a la entrega de ingredientes como cereales o aceite de cocina para 30.000 personas. "Asimismo, el PMA está preparado para entregar tarjetas de racionamiento a más de 6.000 individuos y se compromete a trabajar con socios y donantes para aumentar ese número según la necesidad", ha hecho saber la agencia en un comunicado.

La ONU enviará una misión humanitaria La ONU ha anunciado este fin de semana que va a enviar una misión a Nagorno Karabaj para evaluar las necesidades humanitarias, a pesar de que la organización no había tenido acceso a la región "desde hace unos 30 años". El pasado jueves, el enclave decretó la disolución de "todas las instituciones gubernamentales (...) el 1 de enero de 2024", marcando el fin de la existencia de la 'República de Nagorno Karabaj', autoproclamada hace más de tres décadas. Según el organismo mundial, la misión está integrada por diez personas y cuenta con el apoyo del Gobierno de Azerbaiyán. En pocos días, más del 80% de los 120.000 habitantes oficiales han abandonado sus hogares por miedo a represalias, quemando sus pertenencias antes de unirse a la columna de refugiados. Ascienden a 170 los muertos tras la explosión de un depósito de combustible en Nagorno Karabaj Esta región predominantemente cristiana, que se separó de Azerbaiyán, de mayoría musulmana, cuando se desintegró la URSS, lleva más de tres décadas enfrentada a Bakú, sobre todo en dos guerras entre 1988 y 1994 y en otoño de 2020.