La campaña de vacunación de otoño contra la gripe estacional y la COVID-19 arranca esta semana en Galicia, Cataluña, País Vasco, Andalucía y Murcia; antes de ampliarse progresivamente al resto de comunidades autónomas. Además, por primera vez se inmunizará a bebés del virus sincitial respiratorio (VRS), y el calendario infantil también ha introducido la vacuna antigripal a niños de hasta 5 años.

Por tercera temporada consecutiva, se vacunará simultáneamente de COVID y gripe a los grupos recogidos por la Comisión de Salud Pública en el documento Recomendaciones de vacunación frente a gripe y covid-19 en la temporada 2023-2024 en España. Una doble inmunización que se dirige a los mayores de 60 y a los de más de 5 años internos en centros de discapacidad y residencias, así como personas con otras patologías de riesgo asociadas. También se recomienda al personal de centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios públicos y privados y trabajadores en servicios públicos esenciales -fuerzas y cuerpos de seguridad, protección civil y bomberos- para evitar el impacto en el sistema asistencial.

La vacuna de la gripe se aconseja, además de a los niños de 5 a 59 meses, así como a personas de 5 a 59 años con mayor riesgo de complicaciones, entre los que se encuentran, por primera vez, los fumadores.

Uno de los principales mensajes que quieren transmitir los responsables de salud pública es el de evitar esa percepción errónea de que la gripe estacional es una enfermedad leve que raramente origina síntomas graves. Aunque la mayoría de las personas la pasa sin complicaciones, existe otro grupo para quienes sí que puede llegar a suponer una amenaza seria, con resultados como la neumonía. Además, su impacto en el sistema sanitario, especialmente en urgencias, es muy elevado.

Vacuna COVID actualizada

Respecto a la COVID-19, se han establecido unos grupos diana a los que se administrarán los sueros actualizados a la subvariante de ómicron XBB.1.5 de la compañía Pfizer, cuyas primeras dosis ha distribuido el Ministerio de Sanidad. Está previsto que, según avance la campaña, aumente la disponibilidad y se incluyan otras adaptadas como la de Moderna. Sanidad ha repartido además los 3,2 millones de dosis que adquirió de Hipra que, a diferencia de las anteriores, es una vacuna de proteínas, con lo que se restringe a quienes tengan contraindicadas las de ARNm.

En este sentido, el epidemiólogo Daniel López Acuña recalca la importancia de renovar la protección inmunológica de la población española frente al coronavirus, ya que "las vacunas que hemos utilizado decaen en su efectividad con el tiempo", y destaca el peligro añadido de las nuevas variantes del SARS-CoV-2, "que son más infecciosas y tienen una mayor tendencia a escapar a la eficacia de las vacunas".

"En España no alcanzamos los niveles óptimos con la última ronda de vacunación, ya que casi un 35% de la población mayor de 60 años no se puso la vacuna bivalente que también protegía contra ómicron, y hay casi 20 millones de personas menores de 60 años que no se pusieron siquiera una dosis", argumenta este especialista, que fue director de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la OMS. "Desde mi punto de vista, lo recomendable sería vacunar a toda la población con esta nueva formulación de vacunas contra las nuevas variantes, comenzando por los más vulnerables", manifiesta.

Una vez más, las recomendaciones de la Comisión de Salud Pública contemplan administrar simultáneamente las vacunas contra la COVID-19 y la gripe estacional. "Es la manera de asegurarnos la protección frente a las dos enfermedades lo antes posible", ha asegurado al programa Las Mañanas de RNE Jaime Pérez, presidente de la Asociación Española de Vacunología, quien deja claro que, "aunque afortunadamente ya no estamos en la misma situación que en 2020, hay personas que siguen ingresando en hospitales por gripe y por COVID, y esas personas se pueden beneficiar de forma muy importante de la vacunación".

Este año, la campaña incluye por primera vez la vacunación contra la gripe estacional a los niños desde los 6 hasta los 59 meses, es decir, hasta los 5 años. Respecto a esta novedad, el presidente de los vacunólogos españoles explica que se debe básicamente a un motivo: "la carga de la enfermedad grave", que es "muy importante en niños". "Para que nos hagamos una idea, durante las siete temporadas previas a la pandemia de COVID-19, en tres de ellas los niños menores de 5 años se hospitalizaron más por gripe que los mayores de 65 años", ilustra.