El enfrentamiento entre la policía kosovar y un grupo armado pro serbio en el norte de Kosovo ha costado por ahora la vida a un policía y tres asaltantes. Los agentes han logrado entrar en el monasterio de Banjska, en cuyos alrededores se habían atrincherado una treintena de asaltantes, supuestamente militantes apoyados por Serbia, ha informado el diario 'Koha Ditore' de Pristina. Las autoridades pretenten escoltar a un lugar seguro a los monjes y fieles, encerrados en el interior del santuario durante los combates, agrega el citado diario.

La Iglesia Ortodoxa Serbia ha confirmado que el grupo armado ha abandonado el monasterio de Banjska y que la situación ahora está tranquila, según el portal de noticias serbio-kosovar 'Kossev'. "Las personas armadas que hoy irrumpieron en el terreno del monasterio han abandonado el lugar y actualmente en el patio y alrededor del monasterio se nota la presencia de la policía kosovar", asegura un comunicado de la diócesis local transmitido por el citado portal.

Un dirigente kosovar, Xhelal Svecla, ha indicado que seis asaltantes han sido detenidos y que "la acción de búsqueda de los atacantes continúa", sin explicar si estos han salido del patio del monasterio, ni cómo lograron hacerlo, cuando la policía aseguraba tenerlos cercados. "Los preparativos eran para atacar masivamente a la policía kosovar y las instituciones de Kosovo" ha afirmado Svecla.

Los asaltantes manejaban armas militares y varios vehículos, entre ellos un blindado. La policía ha encontrado una "extraordinaria cantidad" de armamento durante la operación contra el grupo de asaltantes, aunque no ha precisado si las armas se hallaban en el monasterio, como sugieren algunos medios.

El gobierno autoproclamado independiente de Pristina considera que los asaltantes son "terroristas" respaldados por Belgrado y subraya que no se trata de serbios locales, sino de un grupo "profesional" y organizado. "Lo repito: quienes perpetran este ataque terrorista no son ciudadanos serbios de Kosovo corrientes sino tropas respaldadas por el Estado de Serbia", ha escrito en la red social X Albin Kurto, considerado el primer ministro de Kosovo (España no reconoce la independencia de Kosovo).

Se trataría de miembros de la Defensa Civil, una organización local serbia tachada recientemente de "terrorista" por las autoridades kosovares. Kurto los ha descrito como "fuerzas profesionales armadas y organizadas en vehículos blindados sin matrícula", incluyendo fotografías que muestran a varios hombres armados y en algunos casos enmascarados en al menos dos vehículos todoterreno, un camión y lo que parece un vehículo militar.

“The murder & violence in the north is being perpetrated by these men—armed & organized professional forces in armored vehicles with no license plates. Let me restate: It is not ordinary Kosova Serb citizens but Serbian-state supported troops perpetrating these terrorist attacks. pic.twitter.com/2ipXu5rgFF“