Tras haber colgado el cartel de 'sold out' y ante un público que esperaba entusiasmado su llegada, Amaia abría las puertas del balcón hacia las nueve de la noche y despertaba las primeras ovaciones al entonar desde el piano ‘Bienvenidos al show’. Es el arranque elegido a lo largo de una gira a la que la cantante pamplonica ha puesto el broche de oro este sábado en una emocionante primera gran cita en solitario en el WiZink Center de Madrid.

"Madre mía, estoy flipando", aseguraba la cantante (después lo repetiría unas cuantas veces más) ante la multitud que la miraba ensimismada mientras coreaba su nombre. "Estáis todos guapísimos desde aquí", ha sentenciado después una Amaia mucho más habladora de lo que viene acostumbrando en sus 'shows'.

Hace unos días, afirmaba en una entrevista a TVE que sus mejores conciertos los da cuando está nerviosa. Para este, de hecho, reconocía estar “atacada”, y aunque desde el escenario ha asegurado estarlo, no es algo que haya dejado notar con su siempre impecable voz. Las miles de personas que han asistido se han rendido a su dulzura y magnetismo en una cita muy esperada que, como aseguraba la cantante al inicio, va a "recordar siempre".

Amaia al piano Marta Rey

Con el talento y la espontaneidad que le caracterizan, la cantante ha hecho un recorrido por el álbum que da nombre a la gira, ‘Cuando no sé quién soy’, pero también ha incorporado al repertorio algunos del que fue su primer trabajo, ‘Pero no pasa nada’. No han faltado, además, sus ya habituales versiones de temas de otros cantantes, ni la presencia de artistas invitados de la talla de Rigoberta Bandini o Alizzz.

Desde que comenzó la gira, hace ya un año y medio, Amaia ha recorrido escenarios de toda España y se ha estrenado también en Latinoamérica. Allí, dijo a TVE, experimentó "los inicios que nunca había tenido" en el terreno nacional, donde la ganadora de OT 2017 empezó siendo de sobra conocida por su destacada estancia en la academia.

Versiones con su delicado sello personal La cantante navarra no necesita más que su voz y su piano para llenar el escenario, por grande que sea. La primera prueba de ello ha sido 'Fiebre', su delicada y personal versión del tema de Bad Gyal con la que ha demostrado una vez más su capacidad de llevar cualquier apuesta a su terreno. La canción se ha convertido en una de las más esperadas por sus fans en sus directos. Justo después de dedicarle a sus padres 'Piel canela', de Los Panchos, ha interpretado el primer tema que compuso al salir de OT, convertida ahora en música original de la serie 'La Mesías', su debut como actriz. "Ya me puedo considerar actriz, que esto también es muy fuerte", ha dicho antes de empezar a cantar. A continuación, la pamplonica nos ha trasladado a su ciudad natal con ‘Yamaguchi’, con un desgarrador inicio a capela y acompañada después de Víctor Martínez a la guitarra. "Una de mis favoritas", ha dicho al presentar esta preciosa e íntima jota capaz de trasladar a cualquiera a ese parque de Pamplona donde la cantante, dice la letra, recibió sus primeros besos. A la parte silbada que marca el final, algunos han llegado sin poder contener el llanto. Amaia culmina su gira 'Cuando no sé quién soy' en una emocionante primera vez en el WiZink Marta Rey

Rojuu y Alizzz, entre los artistas invitados Después de una enérgica interpretación de 'Nuevo verano', esta vez acompañada de su guitarra, ha llegado el primer artista invitado de la noche: Rojuu ha salido al escenario para sorpresa de todos para interpretar, juntos por primera vez, su colaboración 'Quiero verte, pero no puedo'. "Joer, qué bien. Nunca la habíamos cantado juntos y ha salido increíble". El público, que, fruto de un pacto iniciado al inicio del concierto, vitoreaba su nombre cada vez que la cantante paraba a beber agua, estaba encantado de estar presente en "el concierto en el que más estoy hablando de mi vida", según ella. Arropada por un espectáculo de luces a base de linternas de móviles, Amaia ha vuelto a conquistar el corazón de los allí presentes con otra de sus covers habituales: ‘Santos que yo te pinte’, de Los Planetas, con la que sorprendió en su segundo disco estampándole su sello personal. Y es que, así es como hace las cosas la contactante navarra, dejando su inconfundible huella. La segunda sorpresa de la noche ha llegado poco después, de la mano del músico y productor Alizzz. La complicidad de ambos artistas, acostumbrados a trabajar juntos, ha llenado de energía el Palacio de los Deportes con sus dos colaboraciones, 'Sexo en la playa' y 'El encuentro'. Fin de gira 'Cuando no sé quién soy' Marta Rey