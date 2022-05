Amaia Romero desvela los entresijos de "Cuando No Sé Quién Soy", su nuevo trabajo

La navarra Amaia Romero tiene nuevo disco. "Cuando no sé quién soy" es el nombre del segundo trabajo de estudio de la cantante en el que explora nuevos sonidos y asegura tomar las riendas de su carrera de manera definitiva. En este proyecto pop con tintes de nostalgia, la navarra hace referencias a su ciudad natal en su tema "Yamaguchi". Un videoclip que se rodó en el propio parque de la capital navarra tras el que ha recibido la felicitación de la propia ciudad japonesa: allí le han dedicado una placa conmemorativa por la canción que lleva su nombre. "No voy mucho por Pamplona, pero cada vez que vuelvo a casa es muy guay", reconoce Romero.

https://t.co/FzoBa4iTxP“ — amaia (@amaiaromero) May 13, 2022

Además de otros temas ya presentados anteriormente como "Bienvenidos al Show" o "Quiero Pero No", junto Roojuu, destaca una olaboración muy esperada por los fans de Operación Triunfo. La cantante y también triunfita Aitana ha participado en "La Canción que no Quiero Cantarte", tema que ya ha alcanzado una gran popularidad en redes sociales. Detrás de la autoría de las nuevas canciones se esconden grandes nombres del panorama musical actual como C. Tangana, Rigoberta Bandini o el productor Alizz, con quien ya demostró tener buena química musical en su tema "El Reencuentro". Tras tres años sin publicar un LP, la joven artista sorprende con una nueva imagen sonora que ya está llevando por los escenarios de toda España.