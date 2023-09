Antes de ser recibido por Biden, Zelenski también se ha reunido con el líder de los legisladores republicanos en el Senado, Chuck Schumer, y con el líder de los republicanos en esa misma Cámara, Mitch McConnell. En las conversaciones, según el propio Zelenski, se ha abordado "la situación en el campo de batalla y las necesidades prioritarias en defensa".

Horas antes de la llegada del líder ucraniano a Washington, un grupo de legisladores del Partido Republicano había mostrado su rechazo a aprobar más ayudas para Kiev, cuestionando la eficacia de las partidas aprobadas hasta ahora.

“I met with U.S. Senate Majority Leader @SenSchumer, U.S. Senate Republican Leader @LeaderMcConnell, and U.S. Senators.



I am grateful to the U.S. Senate for helping our warriors free Ukrainian land of Russian invaders. Support for Ukraine means strengthening NATO’s eastern flank.… pic.twitter.com/Xw4pjlN1U4“