Las declaraciones de Fallon llegan después de que Rolling Stone desvelara que muchos de los trabajadores del programa consideraban el ambiente de trabajo de The Tonight Show como extremadamente tóxico tras las cámaras. Una riada de testimonios similares a los que provocaron la cancelación del programa de Ellen DeGeneres.

Algunos de estos miembros del equipo aseguraron que su salud mental había empeorado durante su estancia en el programa, alegando además que Fallon podía arremeter contra ellos en momentos en los que estaban bajo presión.

"Si Jimmy estaba de mal humor, el día de todos estaba arruinado", comentaba un trabajador.

“EXCLUSIVE: Sixteen current and former staffers say Jimmy Fallon’s erratic behavior spoiled their “dream” of working on The Tonight Show.



“You never knew which Jimmy we were going to get and when he was going to throw a hissy fit.”https://t.co/SPY0ZkoXNA“