Un "problema técnico" ha afectado los sistemas de control de tráfico aéreo del Reino Unido, lo que ha provocado alteraciones en los vuelos de las distintas compañías este lunes, según ha informado este lunes el Servicio de Trafico Aéreo Nacional (NATS) del país. El fallo ha sido "identificado y solucionado", según el último comunicado del NATS publicado en su web oficial a las 15:15 horas del Reino Unido, una hora más en España.

"Se arregló a primera hora de esta tarde. Sin embargo, los vuelos tardarán algún tiempo en volver a la normalidad y seguiremos trabajando con las aerolíneas y los aeropuertos para recuperar la situación", ha dicho la directora de operaciones de NATS, Juliet Kennedy, en un vídeo publicado en su página web.

“A message from our Operations Director about today’s disruption. pic.twitter.com/C4LWX7VyM8“